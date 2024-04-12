24-й тур элитного украинского дивизиона откроет поединок в Киеве, где футболисты местной «Оболони» будут принимать «Минай». Обе команды сейчас находятся внизу турнирной таблицы, но еще имеют шансы избежать понижения в классе. Поэтому встреча с прямыми конкурентами имеет огромно значение как для одних, так и для других.

Оболонь

Подопечные Валерия Иващенко в весенней части чемпионата набрали только 4 очка в 6 матчах. В их активе только домашняя победа над «Полесьем» 1:0, да и то благодаря тому, что соперники со 2-й минуты играли в меньшинстве. Зато в пассиве четыре поражения, из них в последних двух турах с одинаковым крупным счетом 0:3. Но если проигрыш лидеру чемпионата «Шахтеру» еще понять можно, то неудача во встрече с таким же аутсайдером «Вересом» для болельщиков киевского клуба стала уж очень неприятным сюрпризом.

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Впрочем, если посмотреть статистику того матча в Ровно, то по некоторым показателям «Оболонь» вовсе не уступала хозяевам поля и даже превосходила. Так, по количеству угловых киевляне подали в три раза больше, чем «Верес» (10 против 3), да и по ударам по воротам у гостей был небольшой перевес (13 против 12). Однако все решила реализация голевых моментов. Во всяком случае во втором тайме нападающий столичного клуба Игорь Краснопир в одном из эпизодов не сумел переиграть голкипера. Забей он гол, игра могла развернуться совсем по-другому. А так получилось тяжелое поражение и уже совсем близка зона прямого вылета в первую лигу.

Впереди у «Оболони» в этом чемпионате осталось провести 8 матчей, причем два из них с главными оппонентами в борьбе за выживание. Это предстоящая игра с «Минаем» и немного позже в следующем туре с «Металлистом 1925». Именно они помогут сделать вывод, способна ли команда удержаться в Премьер-Лиге. Если сыграют в них неудачно, то шансов на спасение останется немного. Ведь дальше соперники будут более серьезнее и набирать очки в матчах с ними будет значительно труднее.

И еще. Матч с «Минаем» будет очень важным для нападающего «Оболони» Олега Вишневского. Два предыдущих сезона и первую половину нынешнего он провел именно в закарпатском клубе. Теперь он наверняка постарается сыграть удачно против своей бывшей команды. Правда, в том случае, если тренеры предоставят ему такую возможность.

Минай

По сравнению с «Оболонью», футболисты из Закарпатья вторую половину сезона пока могут занести себе в актив. Если бы они так играли с самого начала чемпионата, то, скорее всего, сейчас бы находились в середине турнирной таблице и не думали о вылете.

Напомним, что перед зимним перерывом «Минай» набрал только 6 очков в 15 матчах, при этом у команды не было ни одной победы. Но весной уже под руководством нового наставника Желько Любеновича аутсайдеры вдруг преобразились и в семи играх прибавили еще 8 очков (2 победы, 2 ничьи и 3 поражения). И теперь их ситуация уже не выглядит безнадежной.

Интересно, что в двух последних домашних матчах «Минай» по ходу игры дважды оказывался в роли догоняющих. Но если в игре с «Александрией» закарпатская команда, уступая 0:2, сумела отыграться и сыграла вничью 2:2 (у хозяев отличились Устименко и Гуничев), то в поединке с «Полесьем», проигрывая уже 0:3 после часа игры, минайцы сумели только сократить отставание до минимума (оба раза отличился все тот же Устименко). Вполне возможно, что если и сейчас получится забить два гола в игре с «Оболонью», то цифра в графе очки снова увеличится.

Статистика матчей

Матч первого круга нынешнего сезона с участием «Миная» и «Оболони» проходил в Закарпатье и завершился со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол на 78-й минуте забил Тарануха. Кстати, это был первый матч команд на уровне Премьер-Лиги.

Ориентировочные составы:

«Оболонь»: Кичак, Грисьо, Дубко, Осман, Приймак, Черненко, Мороз, Косовский, Слободян, Вишневский, Краснопир

«Минай»: Кемкин, Скиба, Немчанинов, Поддубный, Петько, Ременяк, Витенчук, Кисель, Вакула, Устименко, Кораблин

Прогноз на противостояние:

Предположим, что игра будет сверх боевой, со взаимными шансами на успех. Не обойдется без желтых карточек, а. возможно, и красной. Но победитель, скорее всего, так и не выявится. Будет ничья 1:1.

13 апреля, пятница