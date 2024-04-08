Два дубля, эпический финал. Полесье удержало победу над Минаем

После домашнего матча с «Александрией» главный тренер «Миная» Желько Любенович в стартовом составе своей команды сделал две перестановки: вместо Прокопчука и Вакулы на поле вышли Немчанинов и Гуничев. В составе «Полесья» Сергей Шищенко после разгромного поражения от «Черноморца» сделал массовые ротации: вместо Бойко, дисквалифицированного Кушниренко, Шабанова, Кравченко, Михайличенко, Ндукве, Танковского были задействованы Кудрик, Смоляков, Чоботенко, Назаренко, Мустафаев, Лукас Тейлор и Таллес Коста.

Соперники активно начали поединок, в дебюте которого могли открыть счет гости, но Назаренко пробил сходу рядом со штангой. Хозяева поля тоже ответили дальним ударом Кораблина, который тоже пробил мимо ворот. Команды быстро переходили от обороны к атаке и опаснее атаковало «Полесье». Сначала Кемкин в броске парирует удар Козака, а следующая атака гостей завершилась взятием ворот. После навесной передачи Крушинского головой красиво пробил Луифер, забив свой первый гол в УПЛ (в 3-й игре).

Затем Чуев в борьбе за мяч с Козаком оказался на газоне и арбитр назначил пенальти. Однако после видеопросмотра этого спорного момента Пасхал отменил удар с «точки» в ворота гостей. А через несколько минут игра снова была остановлена, на этот раз из-за воздушной тревоги. И через две минуты после возобновления игры «Полесье» снова забило гол. После подачи со штрафного от Козака мяч отскочил к неприкрытому Луиферу, который в одно касание точно пробил мимо вратаря, оформив дубль.

Окрыленные таким развитием событий гости продолжали создавать опасные моменты у ворот «Миная». Кемкин спасает ворота, парируя дальний удар Крушинского, а Мустафаев пробил низом рядом со штангой. К концу тайма неожиданно потерял мяч Скиба и Луифер мог оформить хет-трик, но пробил в руки Кемкину.

В перерыве Желько Любенович, пытаясь наладить атакующие действия своих подопечных, сделал две замены, выпустив на поле Вакулу и Ременяка. Однако первый опасный момент во втором тайме возник у ворот «Миная», но Козак пробил мимо ворот. А вот Мустафаев, приняв передачу от Таллеса Косты, точно пробил в верхний угол. Игроки «Полесья» повторили клубный рекорд, забив три гола в одной игре УПЛ.

А потом болельщики «Миная» наконец-то дождались и гола своей команды. Кораблин вывел на ударную позицию Устименко, который точно пробил мимо Кудрика. Голевой сериал Устименко в чемпионате увеличился до трех игр. Мог отличиться и опытный форвард «Полесья» Будковский, пробивавший головой под перекладину, но Кемкин ликвидировал угрозу. При этом Будковский получил травму.

Гости к этому времени сделали уже все замены. Хозяева поля, имея численное большинство, могли сократить отрыв, но Кудрик парировал дальний удар Вакулы. Мог отличиться и Семотюк, который в падении через себя пробил рядом со штангой. А вот после подачи со штрафного в исполнении Вакулы точно пробил головой Устименко, оформив свой первый дубль в УПЛ (в 69-й игре). Арбитр компенсировал шесть минут. И был момент, когда арбитр просматривал видеоповтор после падения Семотюка в штрафной по назначению пенальти, но посчитал, что Кравец правила не нарушал.

В итоге завершилась безвыигрышная серия «Полесье» в чемпионате, продолжавшаяся 8 игр: по четыре ничьи и поражения. «Полесье» одержало 10-ю победу в УПЛ. Минайцы же потерпели 50-е поражение в чемпионатах, оставшись на последнем месте турнирной таблицы.

Украинская Премьер-лига. 23-й тур.

«Минай» – «Полесье» - 2:3

Голы: Устименко, 65, 87 – Луифер, 10, 23, Мустафаев, 59

Предупреждения: Гуничев, 13, Семотюк, 90+9 – Петряк, 76, Танковский, 87

«Минай»: Кемкин – Скиба, Немчанинов, Чуев (Поддубный, 51) – Корнийчук (Ременяк, 46), Петько (Семотюк, 67), Витенчук, Кисель (Дмитрук, 80) – Гуничев (Вакула, 46), Устименко, Кораблин.

«Полесье»: Кудрик – Смоляков, Кравец, Чоботенко, Тейлор (Михайличенко, 64) – Таллес Коста, Крушинский (Танковский, 53) – Назаренко (Петряк, 64), Мустафаев (Грицук, 60), Козак – Луифер (Будковский, 60).

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон).

Стадион: «Минай-Арена» (с. Минай).

Удары (в створ): 9 (3) – 17 (9)

Угловые: 4 – 5

Оффсайды: 0 – 0.



МИНАЙ - ПОЛЕСЬЕ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА



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