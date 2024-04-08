В понедельник, 8-го апреля, состоится поединок 23-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся закарпатский «Минай» и житомирское «Полесье». Матч пройдет в с. Минай, на поле стадиона «Минай-Арена», начало в 13:00.

Абсолютного аутсайдера УПЛ перед зимней паузой уже успели досрочно отправить в Первую лигу, но когда официальные игры возобновились, «Минай» вдруг перестал выглядеть таким уж беспомощным. Во всяком случае, за последние две игры он набрал четыре очка, что уже на четыре больше, чем амбициозные новички «элиты» аж за четыре встречи. «Полесье» еще и из Кубка Украины вылетело посреди прошлой недели, поэтому настроение в коллективе Сергея Шищенко не из лучших.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Минай» – «Полесье», за которой можно следить в украинской версии сайта.