В понедельник, 8 апреля, «Минай» в матче 23-го тура УПЛ на одноименном стадионе встретится с «Полесьем», которое не знает вкуса побед в чемпионате уже 8 игр.

Минай

В прошлом туре «Минай» на своем поле проявил характер и сумел отыграть два гола, сыграв вничью с «Александрией». Всего в шести матчах весенней части чемпионата минайцы набрали 8 очков, а в 15-ти играх осенней – всего 6. Тем не менее, подопечные Желько Любеновича продолжают замыкать турнирную таблицу чемпионата.

К первому в УПЛ домашнему противостоянию с «Полесьем» минайцы подошли с домашней беспроигрышной серией в чемпионате, продолжающейся две игры, и до повторения клубного рекорда еще один матч. Дисквалифицированных игроков у «Миная» на эту игру нет. Не сможет выйти на поле травмированный Кирилл Прокопчук. Минайцы могут потерпеть 50-е поражение в чемпионатах.

Полесье

В предыдущем туре «Полесье» потерпело в УПЛ четвертое поражение подряд. В этот раз подопечные Сергея Шищенко дома уступили с крупным счетом «Черноморцу». В целом житомирская команда не побеждает в чемпионате с 24 ноября на протяжении 8 игр: по четыре ничьи и поражения. Также «Полесье» перед игрой с «Минаем» дома потерпело и кубковое поражение от «Ворсклы», пропустив полтавчан в финал этого турнира.

Пропускная серия «Полесья» в чемпионате длится семь игр – 11 голов. «Полесье» может на Закарпатье прервать свой затяжной безвыигрышный сериал и одержать 10-ю победу в УПЛ. Пропустит игру дисквалифицированный Богдан Кушниренко.

Статистика встреч

«Минай» и «Полесье» ранее провели во всех турнирах всего 5 игр. Баланс этих матчей говорит о равенстве сил: по две победы и ничья. В УПЛ соперники впервые встретились в нынешнем сезоне, когда в матче первого круга «Полесье» дома одержало победу со счетом 2:1. Гости открыли счет после удара Егора Твердохлеба, а затем у житомирян голы забивали Артем Смоляков и Эмиль Мустафаев.

Фемида

Арбитром матча назначен опытный Игорь Пасхал (Херсон), который в УПЛ провел 88 матчей. Ранее «Минай» при Пасхале провел два матча в чемпионате – победа и поражение. «Полесье» при этом арбитре тоже провело две игры в УПЛ и еще не проигрывало – победа и ничья.

Прогноз на противостояние

«Минай» продолжает бороться за сохранение прописки в УПЛ и настроен на победу. «Полесье» будет пытаться прервать свой рекордный безвыигрышный сериал. Прогнозируем боевую ничью на стадионе «Минай».

Ориентировочные составы:

«Минай»: Кемкин, Кисиль, Корнийчук, Скиба, Немчанинов, Чуев, Витенчук, Петько, Кораблин, Вакула, Устименко.

«Полесье»: Бойко, Кравец, Крушинський, Кравченко, Михайличенко, Танковский, Грицук, Козак, Петряк, Ндукве, Луифер.

8 апреля, понедельник