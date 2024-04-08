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Минай
08.04.2024 13:00 – FT 2 : 3
Полесье
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Украина. Премьер лига
08 апреля 2024, 17:15 | Обновлено 08 апреля 2024, 17:59
323
0

Минай – Полесье – 2:3. Дубль Луифера. Видео голов и обзор матча

Смотрите обзор матча 23-го тура УПЛ

08 апреля 2024, 17:15 | Обновлено 08 апреля 2024, 17:59
323
0
Минай – Полесье – 2:3. Дубль Луифера. Видео голов и обзор матча
УПЛ

Сегодня, 8 апреля «Полесье» в матче 23-го тура УПЛ на выезде обыграло «Минай» со счетом 3:2.

Украинская Премьер-лига. 23-й тур.

«Минай» – «Полесье» - 2:3

Голы: Устименко, 65, 87 – Луифер, 10, 23, Мустафаев, 59

Предупреждения: Гуничев, 13, Семотюк, 90+9 – Петряк, 76, Танковский, 87

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Устименко (Минай).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Устименко (Минай).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Эмиль Мустафаев (Полесье).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Луифер (Полесье).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Луифер (Полесье).
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Источник Sport.ua
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