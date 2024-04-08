Сегодня, 8 апреля «Полесье» в матче 23-го тура УПЛ на выезде обыграло «Минай» со счетом 3:2.

Украинская Премьер-лига. 23-й тур.

«Минай» – «Полесье» - 2:3

Голы: Устименко, 65, 87 – Луифер, 10, 23, Мустафаев, 59

Предупреждения: Гуничев, 13, Семотюк, 90+9 – Петряк, 76, Танковский, 87

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча: