Украина. Премьер лига08 апреля 2024, 17:15 | Обновлено 08 апреля 2024, 17:59
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Минай – Полесье – 2:3. Дубль Луифера. Видео голов и обзор матча
Смотрите обзор матча 23-го тура УПЛ
08 апреля 2024, 17:15 | Обновлено 08 апреля 2024, 17:59
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Сегодня, 8 апреля «Полесье» в матче 23-го тура УПЛ на выезде обыграло «Минай» со счетом 3:2.
Украинская Премьер-лига. 23-й тур.
«Минай» – «Полесье» - 2:3
Голы: Устименко, 65, 87 – Луифер, 10, 23, Мустафаев, 59
Предупреждения: Гуничев, 13, Семотюк, 90+9 – Петряк, 76, Танковский, 87
Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
События матча
87’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Устименко (Минай).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Устименко (Минай).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Эмиль Мустафаев (Полесье).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Луифер (Полесье).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Луифер (Полесье).
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