Наконец-то прорвало. Верес разгромил Оболонь в лобовой битве аутсайдеров

Насыщенными оказались дни посреди рабочей недели для украинского футбола, потому что происходили и полуфинальные кубковые противостояния и даже один перенесенный матч национального первенства успели сыграть за это время. Однако снова наступало время уик-энда и, соответственно, очередного тура Премьер-лиги было не избежать.

Начинались события довольно скромно – всего одна игра была в программе субботы, да и та по уровню участников вряд ли грозила приковать к себе большую зрительскую аудиторию. Виновником этого явления были сами ее участники – ровенский «Верес» и киевская «Оболонь», которые в этом сезоне откровенно не добирали очков, поэтому получилось так, что это было их лобовое противостояние. Противостояние аутсайдеров чемпионата. С перспективами существенных изменений в таблице, конечно.

Наставник «красно-черных» Олег Шандрук уже неоднократно говорил во второй части сезона, что его команда недорабатывает тот материал, который они готовят на тренировках. Как видим, ровенчане приложили очень весомые усилия для того, чтобы слова тренера не остались пустыми нареканиями, и уже на четвертой минуте Денис Янаков с редкого появления в стартовом составе побежал зарабатывать на себе пенальти на левом фланге чужой штрафной.

В том эпизоде стоило сделать важный акцент – «Верес» снова залил газон собственного стадиона до такого состояния, что соперники без должного опыта игры на этом покрытии начали терять равновесие. На этот раз жертвой стал Приймак, который просто упал в ноги сопернику в пределах собственных владений, но сетовать тогда должен был уже исключительно на себя, конечно. Пострадавший через несколько мгновений реализовал пенальти ударом в левый нижний угол.

Проблемой «Оболони» в этой игре было то, что она как будто в нее и не входила должным образом. Как только мяч оказывался в ногах футболистов Иващенко, то сразу происходила потеря. О каких позиционных атаках мы должны говорить при таких условиях? Здесь скорее нужно было более тщательно защищаться, потому что уже на 17 минуте «Верес» удвоил преимущество усилиями того же Янакова, который на ближней завершил прострел Гайдучика с правого фланга контратаки, но у партнера впоследствии нашли офсайд на VAR.

Команда Шандрука на это не обращала внимания и продолжила атаковать и вообще держать контроль над ходом встречи. И таки забила второй раз, когда Кучеров на 31 минуте подал в центр штрафной на Гайдучика, а партнер с лета пробил в ближнюю девятку. Только после этого «Оболонь» хоть что-то попыталась создать в атаке, но первый тайм так и проиграла в два мяча с сомнительными перспективами.

Две замены от Иващенко в перерыве также не очень-то и помогли. Игра только в стартовые мгновения второго тайма была под контролем гостей, но свой лучший момент они упустили из-за спасения от Паста во время удара Краснопира с близкого расстояния, после чего темп атак «пивоваров» снова упал до критически низкого и они смирились с поражением.

«Верес» этим воспользовался по своему усмотрению и закрыл эту игру красивым третьим голом от Яго, который завершил контратаку дальним обводящим ударом в правый верхний угол. Затем «красно-черные» продолжали атаковать и даже настучали дважды в каркас ворот соперников, но разгром со страшным счетом – это было бы уже слишком даже для таких «пивоваров».

В следующем туре ровенский «Верес» сыграет в гостях у черкасского ЛНЗ, а киевская «Оболонь» будет принимать закарпатский «Минай», уже находясь в таблице ниже команды Шандрука.

Наши оценки:

«Верес» (замены): Дахновский – 6,5, Шастал – 6,5, Морозко – 6,0, Яго – 6,5, Когут – б/о.

«Оболонь» (замены): Осман – 5,5, Груша – 5,5, Косовский – 5,5, Тарануха – 5,5.

Украинская Премьер-лига. 23-й тур.

«Верес» – «Оболонь» – 3:0

Голы: Янаков, 6 (пен.), Гайдучик, 31, Яго, 86

Предупреждения: Курко, 33, Кучеров, 51 – Грисьо, 90+2

«Верес»: Паст (Когут, 83) – Шевченко, Вовченко, Курко, Балан – Кучеренко, Кухарук, Кучеров (Яго, 70) – Шарай (Шастал, 57), Гайдучик (Морозко, 70), Янаков (Дахновский, 58).

«Оболонь»: Кичак – Прокопенко, Дубко, Приймак, Карась (Осман, 46), Грисьо – Мороз (Косовский, 58), Слободян, Черненко – Вишневский (Груша, 46), Краснопир (Тарануха, 70).

Арбитр: Александр Шандор (Львов).

Стадион: «Авангард» (Ровно).

Удары (в створ): 12 (4) – 13 (2)

Угловые: 3 – 10

Оффсайды: 1 – 1.

ВЕРЕС – ОБОЛОНЬ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 17°C