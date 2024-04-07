Олег ШАНДРУК: «Часть футболистов использовала сегодня свой шанс»

Исполняющий обязанности главного тренера ровенского «Вереса» Олег Шандрук подробно разобрал победу своей команды в матче 23 тура УПЛ против киевской «Оболони» (3:0).

«Сегодня мы несколько видоизменили тактическое расположение треугольника полузащитников в центре поля – с прицелом на то, что в этой схеме нам будет легче прессинговать соперника. Также хотели более агрессивно сыграть в полуфлангах, задействовать там и Валерия Кучерова, и Андрея Кухарука. Они оба любят и умеют атаковать. От этого и отталкивались, зная, что Марко Мрвальевич не может сыграть.

Выход Дениса Янакова в старте был абсолютно прогнозируемым для нашего тренерского штаба. Мы видим работу на тренировках. И даже на сборах об этом говорили – у нас ровная команда и все готовы сыграть в старте. По сравнению с предыдущим матчем мы сделали шесть изменений в стартовом составе и даже не сомневались в этих решениях. Команда тренировалась с позитивом всю неделю. И было заметно, что часть футболистов – по-настоящему голодны до игры. Этот шанс они использовали сегодня. В том числе – Денис Янаков.

Выход Дмитрия Шастала на острие атаки – это не эксперимент. Он играл центрального нападающего в свое время. Сегодня не было Марко Мрвальевича, а мы очень хорошо знаем возможности Дмитрия Шастала. Это был стратегический шаг.

О замене Евгения Паста. Ротация коленного сустава – это всегда неприятно. Требуется обследование. Это может быть что-то серьезное, но мы надеемся на лучшее.

Сегодня нам грех сетовать на реализацию. Три гола в этом году команда еще не забивала. Понимаю, что у нас было больше моментов. Дважды в стойку попадали. Отменен гол. Радует, что в столь важных и принципиальных матчах команда создает и забивает. Сегодня мы завоевали очень важные три очка.

Если анализировать уже сыгранные матчи – мы могли бы рассчитывать на очки в матчах с «Кривбассом» и «Колосом». Хорошие отрезки игры были в нашем исполнении. К сожалению, не смогли взять очки. Но была победа над «Черноморцем» в гостях. Поэтому мы должны быть довольны тем, что имеем сегодня. Победа – это позитив в подготовке к следующей игре, – сказал Шандрук.