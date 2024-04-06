В субботу, 6 апреля, состоялся матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Верес» и «Оболонь».

Игра прошла в Ровно на стадионе «Авангард» и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Для «Вереса» – это первая разгромная победа в этом сезоне УПЛ.

Украинская Премьер-лига. 23-й тур.

«Верес» – «Оболонь» – 3:0

Голы: Янаков, 6 (пен.), Гайдучик, 31, Яго, 86

Видеообзор матча