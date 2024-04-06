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Чемпионат Украины
Верес
06.04.2024 15:30 – FT 3 : 0
Оболонь
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Украина. Премьер лига
06 апреля 2024, 19:34 |
213
0

Верес – Оболонь – 3:0. Первый разгромный триумф от ровенчан. Видеообзор

Смотрите самые интересные моменты матча 23-го тура УПЛ

06 апреля 2024, 19:34 |
213
0
Верес – Оболонь – 3:0. Первый разгромный триумф от ровенчан. Видеообзор
УПЛ

В субботу, 6 апреля, состоялся матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Верес» и «Оболонь».

Игра прошла в Ровно на стадионе «Авангард» и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Для «Вереса» – это первая разгромная победа в этом сезоне УПЛ.

Украинская Премьер-лига. 23-й тур.

«Верес» – «Оболонь» 3:0

Голы: Янаков, 6 (пен.), Гайдучик, 31, Яго, 86

Видеообзор матча

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Яго Сикейра (Верес).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Николай Гайдучик (Верес).
6’
ГОЛ ! С пенальти забил Денис Янаков (Верес).
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Источник Sport.ua
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