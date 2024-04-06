Украина. Премьер лига06 апреля 2024, 19:34 |
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Верес – Оболонь – 3:0. Первый разгромный триумф от ровенчан. Видеообзор
Смотрите самые интересные моменты матча 23-го тура УПЛ
06 апреля 2024, 19:34 |
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В субботу, 6 апреля, состоялся матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Верес» и «Оболонь».
Игра прошла в Ровно на стадионе «Авангард» и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.
Для «Вереса» – это первая разгромная победа в этом сезоне УПЛ.
Украинская Премьер-лига. 23-й тур.
«Верес» – «Оболонь» – 3:0
Голы: Янаков, 6 (пен.), Гайдучик, 31, Яго, 86
Видеообзор матча
События матча
86’
ГОЛ ! Мяч забил Яго Сикейра (Верес).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Николай Гайдучик (Верес).
6’
ГОЛ ! С пенальти забил Денис Янаков (Верес).
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