В субботу, 6-го апреля, состоится поединок 23-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся ровенский «Верес» и киевская «Оболонь». Матч пройдет в Ровно, на поле стадиона «Авангард», начало в 15:30.

Завершение сезона уже не так уж и далеко, поэтому командам из нижней части турнирной таблицы стоит поторапливаться решать свои проблемы. В предстоящей игре и вовсе будут встречаться между собой два соседа по турнирной таблице, если «Верес» победит, то «Оболонь» и вовсе рискует в последствии провалиться в зону вылета. Впрочем, ровенчан также может настигнуть эта учесть, поэтому битва будет ожесточенной.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Оболонь», за которой можно следить в украинской версии сайта.