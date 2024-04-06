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Верес
06.04.2024 15:30 - : -
Оболонь
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Украина. Премьер лига
06 апреля 2024, 02:14 | Обновлено 06 апреля 2024, 02:15
12
0

Верес – Оболонь. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 23-го тура Украинской Премьер-лиги

06 апреля 2024, 02:14 | Обновлено 06 апреля 2024, 02:15
12
0
Верес – Оболонь. Текстовая трансляция матча
НК Верес

В субботу, 6-го апреля, состоится поединок 23-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся ровенский «Верес» и киевская «Оболонь». Матч пройдет в Ровно, на поле стадиона «Авангард», начало в 15:30.

Завершение сезона уже не так уж и далеко, поэтому командам из нижней части турнирной таблицы стоит поторапливаться решать свои проблемы. В предстоящей игре и вовсе будут встречаться между собой два соседа по турнирной таблице, если «Верес» победит, то «Оболонь» и вовсе рискует в последствии провалиться в зону вылета. Впрочем, ровенчан также может настигнуть эта учесть, поэтому битва будет ожесточенной.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Оболонь», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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