В субботу, 6 апреля, состоится поединок 23 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть ровенский «Верес» и киевская «Оболонь». Игра пройдет в Ровно на поле стадиона «Авангард», начало – в 15:30.

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Вересс

Ровенская команда, как и в прошлом чемпионате, ведет борьбу за избегание понижения в классе. За пять туров, уже прошедших после возобновления текущего розыгрыша УПЛ, ровенский клуб набрал только четыре очка и находится в зоне переходных матчей на четырнадцатом месте.

Правда, употребление несколько пренебрежительного «только» в предыдущем предложении не является, по-видимому, оправданным. Эти четыре очка были набраны в поединках с киевским «Динамо» (ничья 1:1) и крепким сейчас одесским «Черноморцем» (1:0).

Оба гола забил черногорский центрфорвард Марко Мрвальевич. Правда, он не сможет помочь своей команде, поскольку получил прямую красную карточку в матче предыдущего тура против «Кривбасса» (0:2).

Удаление было вполне заслуженным – после фола на себе Мрвальевич подло ударил по лицу локтем Стецькова и принялся делать вид, что это произошло случайно и что не было злого умысла в его действиях. Намеренность же удара подтвердил потом и главный тренер «Вереса» Олег Шандрук. Арбитр матча сначала наказал черногорца «горчичником», но после подсказки видеоассистента поменял цвет карточки на более темный. КДК оценил действия Мрвальевича на три матча дисквалификации, но в реальности форвард отсидит без игры только один, поскольку еще два были даны условно.

В эпизоде со вторым голом «Кривбасса» ошибку с неоправданным выходом совершил голкипер Евгений Паст, по всей вероятности, он сядет в запас.

На матче будут присутствовать болельщики, что, несомненно, значительно улучшит атмосферу на стадионе.

Оболонь

Киевляне опережают «Верес» только на два очка, занимая тринадцатую позицию, поэтому игру в субботу спокойно можно характеризовать как матч за шесть очков. Интересно, что, как и «Верес», «пивовары» тоже весной набрали четыре очка. В их активе ничья с тем же «Черноморцем» и победа над суперкризисным «Полесьем».

В игре предыдущего тура киевляне играли против донецкого «Шахтера», уступили со счетом 0:3, а удаление за грубый подкат получил форвард Сергей Суханов. В отличие от представителей «Вереса», президент «Оболони» не признал справедливость удаления, а уже традиционно для УПЛ обвинил в предвзятости арбитров, хотя там был достаточно однозначный момент. Сергей Суханов получит минимум одну игру дисквалификации.

Правда, тренер «Оболони» Валерий Иващенко признал справедливость поражения, заявив, что главным врагом «Оболони» является сама киевская команда, поскольку футболисты часто ошибаются в простых ситуациях и не реализуют свои моменты. «Ошибаются в простых моментах» вполне может касаться центрбека Павла Лукьянчука, который привез своей команде два гола (особенно второй) в матче против горняков.

Статистика встреч

Между собой команды провели 6 матчей: по 3 раза побеждал «Верес» и была зафиксирована ничья, разница мячей – 5:1. Игра первого круга закончилась безголевой ничьей.

Прогноз на противостояние

Спрогнозируем очень осторожный матч, где команды будут бояться ошибиться и забьют друг другу по голу, вполне возможно, что после стандартов.

Ориентировочные составы:

«Верес»: Когут - Балан, Вовченко, Кучеренко, Смиян - Кучеров, Кухарук - Шастал, Яго, Дахновский - Гайдучик.

«Оболонь»: Кичак - Прокопенко, Дубко, Карась, Вовкун, Грисьо - Запорожец, Мороз, Черненко - Краснопир, Тарануха.

6 апреля, суббота