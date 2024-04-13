Украина. Премьер лига13 апреля 2024, 16:35 |
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Оболонь – Минай – 1:1. Ничья в битве аутсайдеров УПЛ. Видео голов и обзор
Смотрите самые интересные моменты матча 24-го тура УПЛ
13 апреля 2024, 16:35 |
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В субботу, 13 апреля, состоялся матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Оболонь» и «Минай».
Игра прошла на стадионе «Оболонь Арена» в Киеве и закончилась со счетом 1:1.
За «Оболонь» сегодня забил Владислав Приймак, за «Минай» автором результативного удара стал Денис Устименко.
Украинская Премьер-лига. 24-й тур.
«Оболонь» – «Минай» – 1:1
Голы: Приймак, 62 – Устименко, 58 (пен.)
Видеообзор матча
События матча
67’
Sergiy Korniychuk (Минай) получает красную карточку.
62’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Приймак (Оболонь).
58’
ГОЛ ! С пенальти забил Денис Устименко (Минай).
12’
Александр Рибка (Оболонь) получает красную карточку.
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