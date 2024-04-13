В субботу, 13 апреля, состоялся матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Оболонь» и «Минай».

Игра прошла на стадионе «Оболонь Арена» в Киеве и закончилась со счетом 1:1.

За «Оболонь» сегодня забил Владислав Приймак, за «Минай» автором результативного удара стал Денис Устименко.

Украинская Премьер-лига. 24-й тур.

«Оболонь» – «Минай» – 1:1

Голы: Приймак, 62 – Устименко, 58 (пен.)

Видеообзор матча