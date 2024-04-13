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Чемпионат Украины
Оболонь
13.04.2024 13:00 – FT 1 : 1
Минай
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Украина. Премьер лига
13 апреля 2024, 16:35 |
186
0

Оболонь – Минай – 1:1. Ничья в битве аутсайдеров УПЛ. Видео голов и обзор

Смотрите самые интересные моменты матча 24-го тура УПЛ

13 апреля 2024, 16:35 |
186
0
Оболонь – Минай – 1:1. Ничья в битве аутсайдеров УПЛ. Видео голов и обзор
УПЛ

В субботу, 13 апреля, состоялся матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Оболонь» и «Минай».

Игра прошла на стадионе «Оболонь Арена» в Киеве и закончилась со счетом 1:1.

За «Оболонь» сегодня забил Владислав Приймак, за «Минай» автором результативного удара стал Денис Устименко.

Украинская Премьер-лига. 24-й тур.

«Оболонь» – «Минай» – 1:1

Голы: Приймак, 62 – Устименко, 58 (пен.)

Видеообзор матча

События матча

67’
Sergiy Korniychuk (Минай) получает красную карточку.
62’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Приймак (Оболонь).
58’
ГОЛ ! С пенальти забил Денис Устименко (Минай).
12’
Александр Рибка (Оболонь) получает красную карточку.
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Источник Sport.ua
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