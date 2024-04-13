В субботу, 13-го апреля, состоится поединок 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся киевская «Оболонь» и закарпатский «Минай». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Оболонь-Арена», начало в 13:00.

Одну из ключевых битв в конце сезона «пивовары» уже проиграли неделей ранее, уступив «Вересу» (0:3). Сейчас их ждет еще одна – против явного аутсайдера, которого поспешно списали со счетов перед уходом на зимнюю паузу. Но если «Минай» победит в предстоящей игре, то это уже будет очень громкая заявка на спасение.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Оболонь» – «Минай», за которой можно следить в украинской версии сайта.