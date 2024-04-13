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Оболонь
13.04.2024 13:00 - : -
Минай
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Украина. Премьер лига
13 апреля 2024, 00:30 | Обновлено 13 апреля 2024, 00:31
25
0

Оболонь – Минай. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 24-го тура Украинской Премьер-лиги

13 апреля 2024, 00:30 | Обновлено 13 апреля 2024, 00:31
25
0
Оболонь – Минай. Текстовая трансляция матча
ФК Оболонь Киев

В субботу, 13-го апреля, состоится поединок 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся киевская «Оболонь» и закарпатский «Минай». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Оболонь-Арена», начало в 13:00.

Одну из ключевых битв в конце сезона «пивовары» уже проиграли неделей ранее, уступив «Вересу» (0:3). Сейчас их ждет еще одна – против явного аутсайдера, которого поспешно списали со счетов перед уходом на зимнюю паузу. Но если «Минай» победит в предстоящей игре, то это уже будет очень громкая заявка на спасение.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Оболонь» – «Минай», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Минай текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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