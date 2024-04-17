В среду, 17 апреля, состоится перенесенный поединок 15 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Александрия» и «Оболонь». Матч пройдет в Александрии на КСК «Ника», игра начнется в 18:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Киевский клуб пытается сохранить прописку в элите украинского футбола и находится в зоне переходных матчей. В предыдуших тринадцати матчах чемпионата «пивовары» одержали всего одну победу. В минувший уик-энд «Оболонь» сыграла вничью с «Минаем» (1:1). «Александрия» находится недалеко от опасной зоны, опережая киевлян на пять очков. В прошлом туре «желто-черные» проиграли «Динамо со счетом 0:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Оболонь», за которой можно следить в украинской версии сайта.