Александрия – Оболонь. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией перенесенного матча 15 тура Украинской Премьер-лиги
В среду, 17 апреля, состоится перенесенный поединок 15 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Александрия» и «Оболонь». Матч пройдет в Александрии на КСК «Ника», игра начнется в 18:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Киевский клуб пытается сохранить прописку в элите украинского футбола и находится в зоне переходных матчей. В предыдуших тринадцати матчах чемпионата «пивовары» одержали всего одну победу. В минувший уик-энд «Оболонь» сыграла вничью с «Минаем» (1:1). «Александрия» находится недалеко от опасной зоны, опережая киевлян на пять очков. В прошлом туре «желто-черные» проиграли «Динамо со счетом 0:1.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Оболонь», за которой можно следить в украинской версии сайта.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Парижане разгромили каталонцев
Поединок пройдет 17 апреля в 22:00