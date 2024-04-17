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Чемпионат Украины
Александрия
17.04.2024 18:00 - : -
Оболонь
Матч перенесен с 26 ноября 2023 на 17 апреля 2024 из-за неблагоприятных погодных условий
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Украина. Премьер лига
17 апреля 2024, 10:25 | Обновлено 17 апреля 2024, 11:07
42
0

Александрия – Оболонь. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией перенесенного матча 15 тура Украинской Премьер-лиги

17 апреля 2024, 10:25 | Обновлено 17 апреля 2024, 11:07
42
0
Александрия – Оболонь. Текстовая трансляция матча
ФК Александрия

В среду, 17 апреля, состоится перенесенный поединок 15 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Александрия» и «Оболонь». Матч пройдет в Александрии на КСК «Ника», игра начнется в 18:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Киевский клуб пытается сохранить прописку в элите украинского футбола и находится в зоне переходных матчей. В предыдуших тринадцати матчах чемпионата «пивовары» одержали всего одну победу. В минувший уик-энд «Оболонь» сыграла вничью с «Минаем» (1:1). «Александрия» находится недалеко от опасной зоны, опережая киевлян на пять очков. В прошлом туре «желто-черные» проиграли «Динамо со счетом 0:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Оболонь», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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