Как выглядит таблица УПЛ после победы Динамо в перенесенном матче?
Киевляне обыграли Минай, а Александрия и Оболонь разошлись миром
17 апреля состоялись два перенесенных матча Украинской Премьер-лиги.
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«Динамо» обыграли Минай (3:1) и приблизилось к «Шахтеру» на дистанцию одного очка, правда у горняков есть две игры в запасе, а у киевлян – только одна.
Лидеры УПЛ: «Шахтер» (52), «Динамо» (51), «Кривбасс» (48), «Днепр-1» (44), «Рух» (40), «Полесье» (39).
«Александрия» и «Оболонь» разошлись миром (2:2), это позволило гостям подняться на 13-е место (20 очков), они находятся в зоне переходных матчей.
Внизу турнирной таблицы чемпионата Украины находятся: «Оболонь» (20), «Верес» (19), «Металлист 1925» (18) и «Минай» (15).
⚽️ Украинская Премьер-лига. Перенесенные матчи
- 🔹 17.04. 15:30. Минай – Динамо Киев – 1:3
- 🔹 17.04. 18:00. Александрия – Оболонь – 2:2
🏆 Турнирная таблица УПЛ
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Шахтер Донецк
|22
|16
|4
|2
|46 - 18
|52
|2
|Динамо Киев
|23
|16
|3
|4
|54 - 24
|51
|3
|Кривбасс
|24
|14
|6
|4
|42 - 24
|48
|4
|Днепр-1
|24
|12
|8
|4
|34 - 22
|44
|5
|Рух Львов
|24
|10
|10
|4
|35 - 25
|40
|6
|Полесье
|24
|11
|6
|7
|31 - 23
|39
|7
|Ворскла
|24
|8
|6
|10
|23 - 35
|30
|8
|Черноморец
|23
|9
|2
|12
|33 - 32
|29
|9
|ЛНЗ Черкассы
|24
|7
|8
|9
|23 - 27
|29
|10
|Заря
|22
|6
|8
|8
|23 - 27
|26
|11
|Колос К
|23
|5
|10
|8
|16 - 19
|25
|12
|Александрия
|24
|6
|7
|11
|21 - 32
|25
|13
|Оболонь
|24
|4
|8
|12
|15 - 34
|20
|14
|Верес
|23
|4
|7
|12
|21 - 34
|19
|15
|Металлист 1925
|24
|4
|6
|14
|24 - 43
|18
|16
|Минай
|24
|2
|9
|13
|17 - 39
|15
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