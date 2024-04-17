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Украина. Премьер лига
17 апреля 2024, 22:27 | Обновлено 17 апреля 2024, 22:33
1526
0

Как выглядит таблица УПЛ после победы Динамо в перенесенном матче?

Киевляне обыграли Минай, а Александрия и Оболонь разошлись миром

17 апреля 2024, 22:27 | Обновлено 17 апреля 2024, 22:33
1526
0
Как выглядит таблица УПЛ после победы Динамо в перенесенном матче?
УПЛ

17 апреля состоялись два перенесенных матча Украинской Премьер-лиги.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Динамо» обыграли Минай (3:1) и приблизилось к «Шахтеру» на дистанцию одного очка, правда у горняков есть две игры в запасе, а у киевлян – только одна.

Лидеры УПЛ: «Шахтер» (52), «Динамо» (51), «Кривбасс» (48), «Днепр-1» (44), «Рух» (40), «Полесье» (39).

«Александрия» и «Оболонь» разошлись миром (2:2), это позволило гостям подняться на 13-е место (20 очков), они находятся в зоне переходных матчей.

Внизу турнирной таблицы чемпионата Украины находятся: «Оболонь» (20), «Верес» (19), «Металлист 1925» (18) и «Минай» (15).

⚽️ Украинская Премьер-лига. Перенесенные матчи

  • 🔹 17.04. 15:30. Минай – Динамо Киев – 1:3
  • 🔹 17.04. 18:00. Александрия – Оболонь – 2:2

🏆 Турнирная таблица УПЛ

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Шахтер Донецк 22 16 4 2 46 - 18 52
2 Динамо Киев 23 16 3 4 54 - 24 51
3 Кривбасс 24 14 6 4 42 - 24 48
4 Днепр-1 24 12 8 4 34 - 22 44
5 Рух Львов 24 10 10 4 35 - 25 40
6 Полесье 24 11 6 7 31 - 23 39
7 Ворскла 24 8 6 10 23 - 35 30
8 Черноморец 23 9 2 12 33 - 32 29
9 ЛНЗ Черкассы 24 7 8 9 23 - 27 29
10 Заря 22 6 8 8 23 - 27 26
11 Колос К 23 5 10 8 16 - 19 25
12 Александрия 24 6 7 11 21 - 32 25
13 Оболонь 24 4 8 12 15 - 34 20
14 Верес 23 4 7 12 21 - 34 19
15 Металлист 1925 24 4 6 14 24 - 43 18
16 Минай 24 2 9 13 17 - 39 15
Полная таблица

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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