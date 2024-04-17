Как выглядит таблица УПЛ после победы Динамо в перенесенном матче?

17 апреля состоялись два перенесенных матча Украинской Премьер-лиги.

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«Динамо» обыграли Минай (3:1) и приблизилось к «Шахтеру» на дистанцию одного очка, правда у горняков есть две игры в запасе, а у киевлян – только одна.

Лидеры УПЛ: «Шахтер» (52), «Динамо» (51), «Кривбасс» (48), «Днепр-1» (44), «Рух» (40), «Полесье» (39).

«Александрия» и «Оболонь» разошлись миром (2:2), это позволило гостям подняться на 13-е место (20 очков), они находятся в зоне переходных матчей.

Внизу турнирной таблицы чемпионата Украины находятся: «Оболонь» (20), «Верес» (19), «Металлист 1925» (18) и «Минай» (15).

⚽️ Украинская Премьер-лига. Перенесенные матчи

🔹 17.04. 15:30. Минай – Динамо Киев – 1:3

– 1:3 🔹 17.04. 18:00. Александрия – Оболонь – 2:2

🏆 Турнирная таблица УПЛ