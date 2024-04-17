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17 апреля 2024, 11:30 | Обновлено 17 апреля 2024, 12:47
603
0

Шоу ЛЧ в Барселоне и Дортмунде, ничья футзалистов, куда сватают Судакова

Главные новости за 16 апреля на Sport.ua

17 апреля 2024, 11:30 | Обновлено 17 апреля 2024, 12:47
603
0
Шоу ЛЧ в Барселоне и Дортмунде, ничья футзалистов, куда сватают Судакова
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 16 апреля.

1A. В меньшинстве – не та Барселона. ПСЖ вышел в полуфинал Лиги чемпионов
Парижане разгромили каталонцев в четвертьфинале ЛЧ

1B. Вновь четыре на Вестфалене. Боруссия Д выйшла в полуфинал ЛЧ
Команда Эдина Терзича дважды перевернула ход двухматчевой дуэли против «Атлетико»

1C. У Испании выбыли 2 гранда. Определена первая пара 1/2 финала Лиги чемпионов
Первую полуфинальную пару ЛЧ составили Боруссия Дортмунд и ПСЖ

2. Сборная Украины растеряла перевес в 3 мяча и сыграла вничью с Францией
Сине-желтая футзальная команда вела в счете 4:1, но затем пропустила трижды

3. Вели в две шайбы и проиграли. Сборная Украины уступила Латвии в овертайме
Команда Дмитрия Христича провела спарринг в Латвии

4A. Тоттенхэму и Интеру интересен украинский игрок. Сумма сделки – более 70 млн
На Георгия Судакова появились новые претенденты

4B. Судаков признался, что Шахтер отклонил хорошее предложение от топ-клуба
«Наполи» предлагал 40 миллионов евро за Георгия

5A. Боруссия Д интересуется форвардом Динамо
Немецкий гранд проявляет интерес к Матвею Пономаренко

5B. Два клуба АПЛ заинтересованы в трансфере украинского нападающего Динамо
«Вулверхэмптон» и «Брентфорд» проявляют интерес к Матвею Пономаренко

6. ОФИЦИАЛЬНО. Юрий Вирт возглавил одного из лидеров Второй лиги
Украинский наставник будет тренировать «Звягель»

7A. ВИДЕО. Король грунта вернулся! Надаль стартовал в Барселоне с разгрома
Рафаэль в двух сетах выиграл у Флавио Коболли в 1/32 финала турнира в Испании

7B. Калинина победно стартовала в Руане, одолев Корне
Ангелина справилась с француженкой в двух сетах

8A. Обновлен предполагаемый посев в еврокубках. Куда попадут Шахтер и Динамо?
Горняки могут попасть напрямую в ЛЧ, а киевлянам прогнозируют место в ЛЕ

8B. Битва за топ-2 в рейтинге УЕФА и две путевки в ЛЧ. Кто из грандов впереди?
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9B. Талант без мозгов не нужен никому. Как Жерсон Родригеш убивает карьеру
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10A. Довбик – лучший бомбардир Ла Лиги, неуверенная игра Зинченко
Как украинцы проявили себя в ведущих чемпионатах

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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