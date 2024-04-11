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  4. ВИДЕО. Два мяча в ворота Лунина претендуют на звание лучший гол недели в ЛЧ
Лига чемпионов
11 апреля 2024, 04:55 |
176
0

ВИДЕО. Два мяча в ворота Лунина претендуют на звание лучший гол недели в ЛЧ

Андрей пропустил два супервыстрела от игроков «Манчестер Сити» за «Реал» Мадрид

11 апреля 2024, 04:55 |
176
0
ВИДЕО. Два мяча в ворота Лунина претендуют на звание лучший гол недели в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

Пресс-служба УЕФА опубликовала претендентов на лучший гол недели в Лиге чемпионов 2023/24.

Футболисты «Манчестер Сити» Фил Фоден и Йошко Гвардиол, которые отличились в ворота украинского голкипера «Реала» Андрея Лунина, также попали в этот список.

Компанию им составили мячи Федерико Вальверде за «королевский клуб» «горожанам» и Рафиньи («Барселона»), который забил «ПСЖ» после крутого ассиста Педри.

Претенденты на звание лучший гол недели в Лиге чемпионов:

  • Фил Фоден (Манчестер Сити, гол в ворота Реала)
  • Федерико Вальверде (Реал, гол в ворота Манчестер Сити)
  • Рафинья (Барселона, гол в ворота ПСЖ)
  • Йошко Гвардиол (Манчестер Сити, гол в ворота Реал)

ВИДЕО. Два мяча в ворота Лунина претендуют на звание лучший гол недели в ЛЧ

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Источник Sport.ua
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