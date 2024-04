Пресс-служба УЕФА опубликовала претендентов на лучший гол недели в Лиге чемпионов 2023/24.

Футболисты «Манчестер Сити» Фил Фоден и Йошко Гвардиол, которые отличились в ворота украинского голкипера «Реала» Андрея Лунина, также попали в этот список.

Компанию им составили мячи Федерико Вальверде за «королевский клуб» «горожанам» и Рафиньи («Барселона»), который забил «ПСЖ» после крутого ассиста Педри.

Претенденты на звание лучший гол недели в Лиге чемпионов:

ВИДЕО. Два мяча в ворота Лунина претендуют на звание лучший гол недели в ЛЧ

