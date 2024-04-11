ВИДЕО. Два мяча в ворота Лунина претендуют на звание лучший гол недели в ЛЧ
Андрей пропустил два супервыстрела от игроков «Манчестер Сити» за «Реал» Мадрид
Пресс-служба УЕФА опубликовала претендентов на лучший гол недели в Лиге чемпионов 2023/24.
Футболисты «Манчестер Сити» Фил Фоден и Йошко Гвардиол, которые отличились в ворота украинского голкипера «Реала» Андрея Лунина, также попали в этот список.
Компанию им составили мячи Федерико Вальверде за «королевский клуб» «горожанам» и Рафиньи («Барселона»), который забил «ПСЖ» после крутого ассиста Педри.
Претенденты на звание лучший гол недели в Лиге чемпионов:
- Фил Фоден (Манчестер Сити, гол в ворота Реала)
- Федерико Вальверде (Реал, гол в ворота Манчестер Сити)
- Рафинья (Барселона, гол в ворота ПСЖ)
- Йошко Гвардиол (Манчестер Сити, гол в ворота Реал)
ВИДЕО. Два мяча в ворота Лунина претендуют на звание лучший гол недели в ЛЧ
🗑️ Top bins from Foden— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 10, 2024
😮 Valverde on the volley
🔗 Pedri and Raphinha combine
💫 A curler from Gvardiol
An INCREDIBLE Goal of the Week contest 🤤#UCLGOTW || @Heineken
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