ВИДЕО. Шикарный мяч в ворота Украины был признан лучшим голом плей-офф Евро
Альберт Гудмундссон забил в ворота «сине-желтых» за Исландию в финале квалификации
26 марта сборная Украины по футболу обыграла национальную команду Исландии со счетом 2:1 в финале плей-офф Евро-2024 и пробилась на чемпионат Европы, который пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.
За «сине-желтых» в этом поединке отметились Виктор Цыганков и Михаил Мудрик, а у гостей единственный мяч оформил Альберт Гудмундссон.
Футбольные болельщики признали гол Гудмундссона лучшим по итогам плей-офф чемпионата Европы.
Конкуренцию Альберту составили Неко Уильямс (Уэльс), Якуб Пьотровски (Польша) и их голы, а также его собственный мяч в ворота Израиля в полуфинале плей-офф.
ВИДЕО. Шикарный мяч в ворота Украины был признан лучшим голом плей-офф Евро
Albert Gudmundsson's stunning strike is your Goal of the Play-offs 🔥⚽@AlipayPlus | #EQGOTT | #EURO2024 pic.twitter.com/iH4rksN74g— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) March 28, 2024
Which was your goal of the #EURO2024 play-offs?! ⚽— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) March 26, 2024
🔥 Albert Gudmundsson's perfect free-kick
👌 Neco Williams' brilliant free-kick strike
💥 Jakub Piotrowski's long-range effort
😍 Albert Gudmundsson's footwork and strike@AlipayPlus | #EQGOTT
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