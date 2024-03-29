26 марта сборная Украины по футболу обыграла национальную команду Исландии со счетом 2:1 в финале плей-офф Евро-2024 и пробилась на чемпионат Европы, который пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.

За «сине-желтых» в этом поединке отметились Виктор Цыганков и Михаил Мудрик, а у гостей единственный мяч оформил Альберт Гудмундссон.

Футбольные болельщики признали гол Гудмундссона лучшим по итогам плей-офф чемпионата Европы.

Конкуренцию Альберту составили Неко Уильямс (Уэльс), Якуб Пьотровски (Польша) и их голы, а также его собственный мяч в ворота Израиля в полуфинале плей-офф.

ВИДЕО. Шикарный мяч в ворота Украины был признан лучшим голом плей-офф Евро