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  4. ВИДЕО. Шикарный мяч в ворота Украины был признан лучшим голом плей-офф Евро
Чемпионат Европы
29 марта 2024, 04:12 |
503
0

ВИДЕО. Шикарный мяч в ворота Украины был признан лучшим голом плей-офф Евро

Альберт Гудмундссон забил в ворота «сине-желтых» за Исландию в финале квалификации

29 марта 2024, 04:12 |
503
0
ВИДЕО. Шикарный мяч в ворота Украины был признан лучшим голом плей-офф Евро
Getty Images/Global Images Ukraine

26 марта сборная Украины по футболу обыграла национальную команду Исландии со счетом 2:1 в финале плей-офф Евро-2024 и пробилась на чемпионат Европы, который пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.

За «сине-желтых» в этом поединке отметились Виктор Цыганков и Михаил Мудрик, а у гостей единственный мяч оформил Альберт Гудмундссон.

Футбольные болельщики признали гол Гудмундссона лучшим по итогам плей-офф чемпионата Европы.

Конкуренцию Альберту составили Неко Уильямс (Уэльс), Якуб Пьотровски (Польша) и их голы, а также его собственный мяч в ворота Израиля в полуфинале плей-офф.

ВИДЕО. Шикарный мяч в ворота Украины был признан лучшим голом плей-офф Евро

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Источник Sport.ua
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