Феноменальная серия прервется. Гризманн пропустит матчи сборной Франции

Форвард «Атлетико» Мадрид Антуан Гризманн был исключен из заявки сборной Франции на товарищеские матчи против Германии и Чили (23 и 26 марта). По информации пресс-службы сборной Франции, у него травма лодыжки.

В составе сборной Франции Гризманна заменит полузащитник римского «Лацио» Маттео Гендузи.

Таким образом, впечатляющая серия матчей Антуана Гризманна за сборную Франции прервется. 32-летний форвард принял участие в каждом из последних 84 матчей команды Дидье Дешама.

Сегодня сборная Франции презентовала новые комплекты формы.

