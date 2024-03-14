С Мбаппе и Гризманном. Заявка Франции на матчи с Германией и Чили

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объявил состав команды на товарищеские матчи против Германии и Чили (23 и 26 марта).

Голкиперы: Альфонс Ареоля («Вест Хэм»), Майк Меньян («Милан»), Брис Самба («Ланс»)

Защитники: Жонатан Клосс («Марсель»), Люка Эрнандес («ПСЖ»), Тео Эрнандес («Милан»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Жюль Кунде («Барселона»), Бенжамен Павар («Интер»), Вильям Салиба («Арсенал»), Дайо Упамекано («Бавария»)

Полузащитники: Эдуардо Камавинга («Реал»), Юссуф Фофана («Монако»), Адриен Рабьо («Ювентус»), Орельен Чуамени («Реал»), Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»)

Нападающие: Усман Дембеле («ПСЖ»), Мусса Диаби («Астон Вилла»), Оливье Жиру («Милан»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Рандаль Коло-Муани («ПСЖ»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Маркус Тюрам («Интер»).

Ранее стала известна заявка сборной Германии.