С Мбаппе и Гризманном. Заявка Франции на матчи с Германией и Чили
Дидье Дешам вызвал 23 игрока
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объявил состав команды на товарищеские матчи против Германии и Чили (23 и 26 марта).
Голкиперы: Альфонс Ареоля («Вест Хэм»), Майк Меньян («Милан»), Брис Самба («Ланс»)
Защитники: Жонатан Клосс («Марсель»), Люка Эрнандес («ПСЖ»), Тео Эрнандес («Милан»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Жюль Кунде («Барселона»), Бенжамен Павар («Интер»), Вильям Салиба («Арсенал»), Дайо Упамекано («Бавария»)
Полузащитники: Эдуардо Камавинга («Реал»), Юссуф Фофана («Монако»), Адриен Рабьо («Ювентус»), Орельен Чуамени («Реал»), Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»)
Нападающие: Усман Дембеле («ПСЖ»), Мусса Диаби («Астон Вилла»), Оливье Жиру («Милан»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Рандаль Коло-Муани («ПСЖ»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Маркус Тюрам («Интер»).
Ранее стала известна заявка сборной Германии.
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