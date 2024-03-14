Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. С Мбаппе и Гризманном. Заявка Франции на матчи с Германией и Чили
Чемпионат Европы
14 марта 2024, 18:02 |
137
1

С Мбаппе и Гризманном. Заявка Франции на матчи с Германией и Чили

Дидье Дешам вызвал 23 игрока

14 марта 2024, 18:02 |
137
1
С Мбаппе и Гризманном. Заявка Франции на матчи с Германией и Чили
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объявил состав команды на товарищеские матчи против Германии и Чили (23 и 26 марта).

Голкиперы: Альфонс Ареоля («Вест Хэм»), Майк Меньян («Милан»), Брис Самба («Ланс»)

Защитники: Жонатан Клосс («Марсель»), Люка Эрнандес («ПСЖ»), Тео Эрнандес («Милан»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Жюль Кунде («Барселона»), Бенжамен Павар («Интер»), Вильям Салиба («Арсенал»), Дайо Упамекано («Бавария»)

Полузащитники: Эдуардо Камавинга («Реал»), Юссуф Фофана («Монако»), Адриен Рабьо («Ювентус»), Орельен Чуамени («Реал»), Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»)

Нападающие: Усман Дембеле («ПСЖ»), Мусса Диаби («Астон Вилла»), Оливье Жиру («Милан»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Рандаль Коло-Муани («ПСЖ»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Маркус Тюрам («Интер»).

Ранее стала известна заявка сборной Германии.

По теме:
Рэшфорд и Фоден – в заявке сборной Англии на матчи с Бразилией и Бельгией
ОФИЦИАЛЬНО. Кроос вернулся в сборную Германии
Николя Анелька: бука, кочевник и непризнанный гений английской Премьер-лиги
сборная Франции по футболу заявка Дидье Дешам
Источник Федерация футбола Франции
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Обманул». В Черноморце отреагировали на побег украинского коуча за границу
Футбол | 14 марта 2024, 11:50 14
«Обманул». В Черноморце отреагировали на побег украинского коуча за границу
«Обманул». В Черноморце отреагировали на побег украинского коуча за границу

Игорь Касьяненко не вернулся со сборов и отправился в Майами, США

Обидчица Свитолиной и Цуренко сенсационно обыграла Соболенко в Индиан-Уэллс
Теннис | 13 марта 2024, 22:15 10
Обидчица Свитолиной и Цуренко сенсационно обыграла Соболенко в Индиан-Уэллс
Обидчица Свитолиной и Цуренко сенсационно обыграла Соболенко в Индиан-Уэллс

Эмма Наварро продолжает удивлять, американка вышла в четвертьфинал крупного турнира

В игре только фавориты! Определены все четвертьфиналисты Лиги чемпионов
Футбол | 14.03.2024, 06:15
В игре только фавориты! Определены все четвертьфиналисты Лиги чемпионов
В игре только фавориты! Определены все четвертьфиналисты Лиги чемпионов
Шахтер отказал двум грандам в продаже Судакова. Как отреагировал Георгий?
Футбол | 14.03.2024, 17:40
Шахтер отказал двум грандам в продаже Судакова. Как отреагировал Георгий?
Шахтер отказал двум грандам в продаже Судакова. Как отреагировал Георгий?
Украинский тренер Черноморца не вернулся со сборов и сбежал за границу
Футбол | 13.03.2024, 22:05
Украинский тренер Черноморца не вернулся со сборов и сбежал за границу
Украинский тренер Черноморца не вернулся со сборов и сбежал за границу
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
locator-x
Нах Конате у збірну викликати, він задню стегна заліковує. Нема кого іншого?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Решающий матч отбора ЧЕ Украина U17 – Словакия U17 прерван. Что случилось?
Решающий матч отбора ЧЕ Украина U17 – Словакия U17 прерван. Что случилось?
12.03.2024, 16:05
Футбол
GGBET - это новый лицензированный букмекер на рынке Украины
GGBET - это новый лицензированный букмекер на рынке Украины
12.03.2024, 19:35
Киберспорт
Успех команды Мороза. Сборная Украины U-17 пробилась на Евро-2024!
Успех команды Мороза. Сборная Украины U-17 пробилась на Евро-2024!
12.03.2024, 21:00 6
Футбол
Минус Соболенко и Касаткина. Определены четвертьфиналистки в Индиан-Уэллсе
Минус Соболенко и Касаткина. Определены четвертьфиналистки в Индиан-Уэллсе
14.03.2024, 06:25 4
Теннис
СВЁНТЕК – о подаче с руки Путинцевой: «Может, в Казахстане этому учат»
СВЁНТЕК – о подаче с руки Путинцевой: «Может, в Казахстане этому учат»
13.03.2024, 09:59 3
Теннис
Источник: Шахтер подписал одного из лучших вратарей УПЛ
Источник: Шахтер подписал одного из лучших вратарей УПЛ
13.03.2024, 10:32 26
Футбол
Определилась первая половина участниц 1/4 финала в Индиан-Уэллс
Определилась первая половина участниц 1/4 финала в Индиан-Уэллс
13.03.2024, 07:51
Теннис
Лунин поставил Реалу условие, при котором останется. Перес согласится?
Лунин поставил Реалу условие, при котором останется. Перес согласится?
13.03.2024, 06:55 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем