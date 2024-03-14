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Чемпионат Европы
14 марта 2024, 15:33 | Обновлено 14 марта 2024, 15:34
544
0

ОФИЦИАЛЬНО. Кроос вернулся в сборную Германии

Легендарный хавбек вызван на матчи с Францией и Нидерландами

14 марта 2024, 15:33 | Обновлено 14 марта 2024, 15:34
544
0
ОФИЦИАЛЬНО. Кроос вернулся в сборную Германии
Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Кроос

Сборная Германии опубликовала список игроков, которых главных тренер команды Юлиан Нагельсманн вызвал на товарищеские матчи против Франции и Нидерландов (23 и 26 марта соответственно).

Как и анонсировалось ранее, в сборную Германии вернулся легендарный полузащитник «Реала» Тони Кроос, который попрощался с «Бундестимом» после Евро-2020.

Также в списке пять дебютанта: защитники Ян-Никлас Бесте (Хайденхайм), Максимильян Миттельштэдт (Штутгарт), полузащитник «Баварии» Александар Павлович и форварды Дениз Ундав (Штутгарт) и Максимильян Байер (Хоффенхайм).

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Источник Sport.ua
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