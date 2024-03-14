ОФИЦИАЛЬНО. Кроос вернулся в сборную Германии

Сборная Германии опубликовала список игроков, которых главных тренер команды Юлиан Нагельсманн вызвал на товарищеские матчи против Франции и Нидерландов (23 и 26 марта соответственно).

Как и анонсировалось ранее, в сборную Германии вернулся легендарный полузащитник «Реала» Тони Кроос, который попрощался с «Бундестимом» после Евро-2020.

Также в списке пять дебютанта: защитники Ян-Никлас Бесте (Хайденхайм), Максимильян Миттельштэдт (Штутгарт), полузащитник «Баварии» Александар Павлович и форварды Дениз Ундав (Штутгарт) и Максимильян Байер (Хоффенхайм).