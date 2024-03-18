С большим петухом на груди. Франция представила форму на Евро-2024

Сборная Франции представила два новых комплекта формы, в которых команда сыграет на Евро-2024 и на домашней Олимпиаде.

Домашний комплект — синий, гостевой — белый с продольными полосами, которые образуют градиент в виде триколора. Отличительным элементом обоих комплектов является большое изображение петуха на груди, причем это не современный логотип Федерации футбола Франции, а его ретро-версия.

Напомним, на Евро-2024 французы выступят в группе D, где их соперниками станут сборные Нидерландов, Австрии, а также победитель стыковых матчей пути А.