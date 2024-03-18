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  4. С большим петухом на груди. Франция представила форму на Евро-2024
Чемпионат Европы
18 марта 2024, 14:12 | Обновлено 18 марта 2024, 15:02
2780
5

С большим петухом на груди. Франция представила форму на Евро-2024

На футболке изображена ретро-версия логотипа федерации

18 марта 2024, 14:12 | Обновлено 18 марта 2024, 15:02
2780
5
С большим петухом на груди. Франция представила форму на Евро-2024
Федерация футбола Франции

Сборная Франции представила два новых комплекта формы, в которых команда сыграет на Евро-2024 и на домашней Олимпиаде.

Домашний комплект — синий, гостевой — белый с продольными полосами, которые образуют градиент в виде триколора. Отличительным элементом обоих комплектов является большое изображение петуха на груди, причем это не современный логотип Федерации футбола Франции, а его ретро-версия.

Напомним, на Евро-2024 французы выступят в группе D, где их соперниками станут сборные Нидерландов, Австрии, а также победитель стыковых матчей пути А.

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Источник Федерация футбола Франции
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Первый Среди Равных
У Франції півень не викликає негативних асоціацій.
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+3
Первый Среди Равных
На який домашній Євро? 
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+2
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Chort
Когда уже моему любимому Шахтеру переделают емблему? Крыса было бы самое то 
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0
Виктор Войцеховский
Найки как всегда креативят. Особенно белая форма феерично смотрится
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0
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