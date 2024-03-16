Первая ракетка мира прокомментировала победу над Костюк в Индиан-Уэллс
Ига Свентек выиграла у Марты в полуфинале турнира WTA 1000 в США в двух сетах
Первая ракетка мира Ига Свентек (Польша) прокомментировала победу над Мартой Костюк (WTA 32) в полуфинале хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США):
– Конечно, я довольна выступлением. Я думаю, что это был самый чистый матч, который я играла здесь. Так что я очень рада той корректировке, которую я внесла [в свою игру]. И да, это уже отличный турнир, поэтому я очень рада.
Мы играли в довольно прохладной обстановке. Ранее на турнире играла в ночную сессию. Так что для меня это не имело большого значения. Речь шла о вещах, которые я хотела улучшить в своей игре, и я сумела это сделать.
– Коко Гауфф ты победила 9 раз из 10. Марию Саккари – 3 раза из 5. Я знаю, что вы, вероятно, не скажете. У вас есть предпочтения относительно того, с кем бы хотели сыграть?
– Боже мой, нет никаких предпочтений. С моей стороны было бы глупо что-либо говорить. Обе эти теннисистки действительно великие и опытные. Так что да, они будут сражаться сегодня, и любая из них будет сражаться в финале, независимо от того, кто там будет. Так что в любом случае это будет сложно, – сказала Ига.
Iga Swiatek after beating Marta Kostyuk at Indian Wells— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 16, 2024
“Next up, either Maria Sakkari or Coco Gauff… any preference? I know you probably won’t say..”
Iga: “Oh my god. There’s no preference. It would be stupid for me to say anything.” 😂 pic.twitter.com/tySPmVpEKI
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