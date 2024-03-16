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WTA
16 марта 2024, 02:55 | Обновлено 16 марта 2024, 03:04
377
0

Первая ракетка мира прокомментировала победу над Костюк в Индиан-Уэллс

Ига Свентек выиграла у Марты в полуфинале турнира WTA 1000 в США в двух сетах

16 марта 2024, 02:55 | Обновлено 16 марта 2024, 03:04
377
0
Первая ракетка мира прокомментировала победу над Костюк в Индиан-Уэллс
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек и Марта Костюк

Первая ракетка мира Ига Свентек (Польша) прокомментировала победу над Мартой Костюк (WTA 32) в полуфинале хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США):

– Конечно, я довольна выступлением. Я думаю, что это был самый чистый матч, который я играла здесь. Так что я очень рада той корректировке, которую я внесла [в свою игру]. И да, это уже отличный турнир, поэтому я очень рада.

Мы играли в довольно прохладной обстановке. Ранее на турнире играла в ночную сессию. Так что для меня это не имело большого значения. Речь шла о вещах, которые я хотела улучшить в своей игре, и я сумела это сделать.

– Коко Гауфф ты победила 9 раз из 10. Марию Саккари – 3 раза из 5. Я знаю, что вы, вероятно, не скажете. У вас есть предпочтения относительно того, с кем бы хотели сыграть?

– Боже мой, нет никаких предпочтений. С моей стороны было бы глупо что-либо говорить. Обе эти теннисистки действительно великие и опытные. Так что да, они будут сражаться сегодня, и любая из них будет сражаться в финале, независимо от того, кто там будет. Так что в любом случае это будет сложно, – сказала Ига.

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Ига Свёнтек Марта Костюк WTA Индиан-Уэллс
Источник Sport.ua
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