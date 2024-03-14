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14.03.2024 19:45 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:1 5 : 0
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Лига Европы
14 марта 2024, 21:55 | Обновлено 14 марта 2024, 23:01
1269
2

Бенфика, благодаря сухому матчу от Трубина, вышла в четвертьфинал ЛЕ

Состоялись четыре поединка 1/8 ЛЕ

14 марта 2024, 21:55 | Обновлено 14 марта 2024, 23:01
1269
2
Бенфика, благодаря сухому матчу от Трубина, вышла в четвертьфинал ЛЕ
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Сегодня, 14 марта, проходят ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы.

Португальская «Бенфика» сумела минимально победить в Глазго местный «Рейнджерс» и выйти в четвертьфинал. Одним из героев матча стал украинский вратарь Анатолий Трубин, вышедший в старте и сохранивший ворота на замке.

Уверенные победы на свой счет записали «Милан» и «Вест Хэм».

Обидчик «Шахтера» «Марсель», выиграв первый матч у «Вильярреала» 4:0, почувствовал проблемы в Испании, проиграв поединок 1:3, но все же сумел оформить путевку в следующий раунд турнира.

Лига Европы. 1/8 финала, 14 марта

Рейнджерс – Бенфика – 0:1 (первый матч 2:2)
Гол: Рафа Силва, 66.

Вильярреал – Марсель – 3:1 (первый матч 0:4)
Голы: Кепу, 32, Серлот, 54, Москера, 85 – Клосс, 90+4.

Спарта – Милан – 1:3 (первый матч 2:4)
Голы: Юрашек, 85 – Пулишич, 33, Лофтус-Чик, 36, Леау, 45+6.

Вест Хэм – Фрайбург – 5:0 (первый матч 0:1)
Голы: Пакета, 9, Боуэн, 32, Крессвелл, 52, Кудус, 77, 85.

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Источник Sport.ua
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Max-Morlock
А на месте Славии мог быть Днепр-1))
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+2
Max-Morlock
Толик не перетрудился,   да и в створ было 3 - 4.
Но гол  забили редчайший.  Оффсайд смотрели по средине поля)
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