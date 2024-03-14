Бенфика, благодаря сухому матчу от Трубина, вышла в четвертьфинал ЛЕ
Состоялись четыре поединка 1/8 ЛЕ
Сегодня, 14 марта, проходят ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы.
Португальская «Бенфика» сумела минимально победить в Глазго местный «Рейнджерс» и выйти в четвертьфинал. Одним из героев матча стал украинский вратарь Анатолий Трубин, вышедший в старте и сохранивший ворота на замке.
Уверенные победы на свой счет записали «Милан» и «Вест Хэм».
Обидчик «Шахтера» «Марсель», выиграв первый матч у «Вильярреала» 4:0, почувствовал проблемы в Испании, проиграв поединок 1:3, но все же сумел оформить путевку в следующий раунд турнира.
Лига Европы. 1/8 финала, 14 марта
Рейнджерс – Бенфика – 0:1 (первый матч 2:2)
Гол: Рафа Силва, 66.
Вильярреал – Марсель – 3:1 (первый матч 0:4)
Голы: Кепу, 32, Серлот, 54, Москера, 85 – Клосс, 90+4.
Спарта – Милан – 1:3 (первый матч 2:4)
Голы: Юрашек, 85 – Пулишич, 33, Лофтус-Чик, 36, Леау, 45+6.
Вест Хэм – Фрайбург – 5:0 (первый матч 0:1)
Голы: Пакета, 9, Боуэн, 32, Крессвелл, 52, Кудус, 77, 85.
⏰ RESULTS ⏰— UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 14, 2024
Marseille, Benfica, West Ham and Milan are through to the quarter-finals ✅#UEL
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