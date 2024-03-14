14.03.2024 19:45 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:4 1 : 3
Милан Проходит дальше
Лига Европы14 марта 2024, 22:59 | Обновлено 14 марта 2024, 23:43
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Славия – Милан – 1:3. Россонери – в четвертьфинале. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор ответного матча 1/8 финала Лиги Европы
14 марта 2024, 22:59 | Обновлено 14 марта 2024, 23:43
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Вечером 14 марта состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы.
«Милан» второй раз убедительно обыграл «Славию» из Праги.
Лига Европы. 1/8 финала, ответный матч, 14 марта
Славия Прага (Чехия) – Милан (Италия) – 1:3 (первый матч – 2:4)
Голы: Юрашек, 84 – Пулишич, 33, Лофтус-Чик, 36, Леау, 45+6.
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Пулишич, 33 мин.
ГОЛ! 0:2. Лофтус-Чик, 36 мин.
ГОЛ! 0:3. Леау, 45+6 мин.
ГОЛ! 1:3. Юрашек, 84 мин.
События матча
84’
ГОЛ ! Мяч забил Матей Юрасек (Славия Прага).
45’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэл Леау (Милан).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Рубен Лофтус-Чик (Милан).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Пулишич (Милан).
20’
Томаш Голеш (Славия Прага) получает красную карточку.
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