14 марта на «Фортуна-Арена» пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором «Славия» (Прага) сыграет против «Милана». Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Славия (Прага)

Команда имеет сейчас мощный финансовый базис - редкий случай в европейском футболе, когда при инвесторах из Китая получилось заметно прибавить. В 2017-2021 лоскутные взяли 4 чемпионских титула, что было лучшим отрезком в истории. Потом, правда, были максимум вторые места, да и сейчас соседняя Спарта не намерена отдавать врагу титул. Но в еврокубках клуб был вполне неплох. И особенно хорош был именно в групповом этапе Лиги Европы. При том, что в квартете была Рома (а также Серветт с Шерифом), чехи выиграли 5 матчей из 6, легко и закономерно выиграв группу. В итоге в плей-офф они стартовали только на прошлой неделе. Там даже забили дважды на легендарном Сан-Сиро - вот только фаворит провел в 2 раза больше мячей в ворота гостей.

Милан

Клуб в прошлом сезоне доходил до полуфинала Лиги чемпионов. Но сейчас они не смогли пробиться в плей-офф вообще - пусть даже с мощным перечнем соперником по группе, и с поражением в гонке за второе место ПСЖ исключительно по дополнительным показателям, при почти полном равенстве. Таким образом, россонери были вынуждены в 2024-м году перебраться в Лигу Европы. Там они в феврале разгромили в первом же поединке Ренн 3-0, после чего благодушно устроили во Франции перестрелку 2-3. А в четверг на Сан-Сиро добились пусть и не такого же убедительного, но тоже серьезного, значимого перевеса в 2 мяча, что позволит свободно себя ощущать в Чехии.

Статистика личных встреч

Лоскутные приезжали в Милан, в рамках Лиги чемпионов - но тогда они противостояли Интеру. А с красно-черными на прошлой неделе сыграли впервые.

Прогноз

Букмекерские конторы считают россонери фаворитом и ответного поединка. Но ему можно даже минимально проигрывать, тогда как чехи обязаны выложиться. Ставим на то, что матч принесет тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,615).