Костюк обыграла Павлюченкову и впервые вышла в 1/4 финала в Индиан-Уэллс

Украинская теннисистка Марта Костюк (№32 WTA) одержала еще одну победу на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

В матче 4-го раунда основы украинка в двух сетах переиграла «нейтральную» теннисистку Анастасию Павлюченкову (№24 WTA).

Индиан-Уэллс. 1/8 финала

Марта Костюк (Украина) – Анастасия Павлюченкова – 6:4, 6:1

Это была третья встреча теннисисток в этом году, украинка выиграла второй матч.

Отметим, что Марта впервые в карьере вышла в 1/4 финала на турнире категории WTA 1000. В текущем сезоне украинка выиграла 14 матчей из 19 и входит в десятку самых успешных теннисисток в Чемпионской гонке.

Предыдущий матч Костюк не играла из-за снятия чемпионки Уимблдона Маркеты Вондроушовой.

В 1/4 финала Марта сразится против Анастасии Потаповой (№33 WTA), которой Костюк проиграла оба очных матча.

Entering new territory 👏@marta_kostyuk is into a Hologic WTA Tour 1000 quarterfinal for the first time in her career!#TennisParadise pic.twitter.com/1HCLTZjcyX