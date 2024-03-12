Костюк обыграла Павлюченкову и впервые вышла в 1/4 финала в Индиан-Уэллс
Марта во второй раз в этом месяце разобралась с этой соперницей
Украинская теннисистка Марта Костюк (№32 WTA) одержала еще одну победу на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
В матче 4-го раунда основы украинка в двух сетах переиграла «нейтральную» теннисистку Анастасию Павлюченкову (№24 WTA).
Индиан-Уэллс. 1/8 финала
Марта Костюк (Украина) – Анастасия Павлюченкова – 6:4, 6:1
Это была третья встреча теннисисток в этом году, украинка выиграла второй матч.
Отметим, что Марта впервые в карьере вышла в 1/4 финала на турнире категории WTA 1000. В текущем сезоне украинка выиграла 14 матчей из 19 и входит в десятку самых успешных теннисисток в Чемпионской гонке.
Предыдущий матч Костюк не играла из-за снятия чемпионки Уимблдона Маркеты Вондроушовой.
В 1/4 финала Марта сразится против Анастасии Потаповой (№33 WTA), которой Костюк проиграла оба очных матча.
Entering new territory 👏@marta_kostyuk is into a Hologic WTA Tour 1000 quarterfinal for the first time in her career!#TennisParadise pic.twitter.com/1HCLTZjcyX— wta (@WTA) March 12, 2024
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Далі ще одна кацапка, і знову все у Марти в голові. Тут прогнозувати ніколи не можна.
Марта, ти молодець!!!
Пока легчайший турнир для Марты. В первом круге ноунейм, затем отказ соперницы, затем соперница в параличе))) Кстати, если Потапова будет играть как сегодня с Паолини, то Марта - большой фаворит в 1/4