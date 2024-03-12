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  4. Костюк обыграла Павлюченкову и впервые вышла в 1/4 финала в Индиан-Уэллс
WTA
12 марта 2024, 23:28 | Обновлено 12 марта 2024, 23:38
2791
22

Костюк обыграла Павлюченкову и впервые вышла в 1/4 финала в Индиан-Уэллс

Марта во второй раз в этом месяце разобралась с этой соперницей

12 марта 2024, 23:28 | Обновлено 12 марта 2024, 23:38
2791
22
Костюк обыграла Павлюченкову и впервые вышла в 1/4 финала в Индиан-Уэллс
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№32 WTA) одержала еще одну победу на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

В матче 4-го раунда основы украинка в двух сетах переиграла «нейтральную» теннисистку Анастасию Павлюченкову (№24 WTA).

Индиан-Уэллс. 1/8 финала
Марта Костюк (Украина) – Анастасия Павлюченкова – 6:4, 6:1

Это была третья встреча теннисисток в этом году, украинка выиграла второй матч.

Отметим, что Марта впервые в карьере вышла в 1/4 финала на турнире категории WTA 1000. В текущем сезоне украинка выиграла 14 матчей из 19 и входит в десятку самых успешных теннисисток в Чемпионской гонке.

Предыдущий матч Костюк не играла из-за снятия чемпионки Уимблдона Маркеты Вондроушовой.

В 1/4 финала Марта сразится против Анастасии Потаповой (№33 WTA), которой Костюк проиграла оба очных матча.

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Анастасия Павлюченкова WTA Индиан-Уэллс Марта Костюк
Источник Sport.ua
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Комментарии 22
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Андрій Заліщук
Красуняяяяя, вдруге вибила болотну доярку!!!!!!!
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+13
introvert
Молодчинка, Марта. Так, проблемний момент залишився проблемним (я про відсоток першої подачі, звісно), але своєю чіпкістю в грі на задній лінії і вдалими виходами до сітки наша красуня психологічно просто зламала те болотне створіння. Взагалі, кацапок у цьому році Марта давить нещадно, тож, будемо сподіватися, з комплексом потапової у наступному турі вона теж розпрощається.
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+12
Показать Скрыть 2 ответа
sahka1981
Молодець!
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+7
Elis
Молодчинка Марта, з перемогою! У лайві вже 27, оновила особистий рекорд. Так тримати!
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+4
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Stanislav Matusevych
Ну нарешті Марту поставили на зручний для мене час. Матч за рівнем гри, звичайно, такий собі, але важливий момент. Марта була стабільнішою за суперницю, головним козирем якої завжди була саме стабільність. І це у вітер, стосунки з яким у Марти постійно проблемні, та й сьогодні тільки варто на відсоток першої подачі подивитися. Останні два гейми у матчі кацапка просто розвалилася на запчастини. Хай так і залишається.
Далі ще одна кацапка, і знову все у Марти в голові. Тут прогнозувати ніколи не можна.
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+4
kollekciy
З Потаповою Марті давно потрібно поквитатися, але складна вона для Марти була, бо відразу бє на виліт, але тоді Марта грала тільки в захисті, а зараз комбінує, і витягати складні мячі Марта стала краще. Може Марта поборотися, якщо настрій буде хороший.   
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+3
kollekciy
Марту з перемогою. Головне, що Марта продовжує грати в цікавий атакуючо-захистний теніс, який повернула в цьому році, і він її дає цей чудовий успіх вже не один місяць. Нарешті Марту прорвало не на один турнір. Марта починає заміняти Еліну в статусі єдиної довгограючої.
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+3
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.gamliy
Просто ліквідувала безпрапорну))
Марта, ти молодець!!!
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+3
roman75zpr
Марта прям катком переехала!
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+3
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vak
Марта молодец!!!!!!!!! Красавица!!!!
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+2
Александр Ад
Марта сьогодні молодець.Головне ій було опанувати свою подачу.Насилу виграла 1 сет,но в другому пішли і подача і прийом.І суперниця,з ворожею країни,була розгромлена!Но тих багато,як сарани.Бажаю успіху і в наступному матчі з кацапкой-потапкой
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+2
sv_2000
Этим матчем Марте гордиться сильно не надо в отличие от предыдущей их встречи. Павлюченкова была вообще никакая.
Пока легчайший турнир для Марты. В первом круге ноунейм, затем отказ соперницы, затем соперница в параличе))) Кстати, если Потапова будет играть как сегодня с Паолини, то Марта - большой фаворит в 1/4
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+2
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naverland
Даёшь топ 20 в этом году.
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+1
Микола Захарченко
Марта стає дорослою та набирається впевненості в собі !  Дай Бог , щоб прийшли великі перемоги й титули !
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0
yabberingesma
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