Победы ПСЖ и Лацио, успех Прометея, чемпионство Конотоп, отказ Цуренко

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 14 февраля.

1А. Лацио шокировал Баварию. Гол Иммобиле принес римлянам минимальную победу

Чиро реализовал пенальти на 69-й минуте

1Б. Баски не выстояли в Париже. ПСЖ обыграл Реал Сосьедад в первом матче

«Красно-синие» сделали шаг к четвертьфиналу Лиги чемпионов

2А. Шахтер провел в Гамбурге открытую тренировку перед матчем с Марселем

Оранжево-черные готовятся к первой игре раунда плей-офф Лиги Европы

2Б. ПУШИЧ: «Шахтер два месяца не играл официальных матчей. Мы голодны к игре»

Наставник «горняков» ответил на вопросы матчем Лиги Европы с «Марселем»

2В. Гаттузо вспомнил про -17°C в Донецке и назвал сильные стороны Шахтера

Наставник «Марселя» провел пресс-конференцию перед матчем с «горняками» в Лиге Европы

3. ЧМ-2024. Триумф братьев Бё в индивидуальной гонке, провал Украины

В топ-30 попал только Антон Дудченко

4. Прометей продолжил победный путь в ЛЭБЛ, обыграв Огре

«Титаны» уверенно обыграли соперника на чужой площадке

5. Камила Конотоп стала абсолютной чемпионкой Европы по тяжелой атлетике

Украинская спортсменка в сумме двоеборья показала результат 230 кг

6А. Что произошло? Цуренко снялась с матча против Осаки на турнире в Дохе

Леся не выйдет на поединок 1/8 финала против Наоми на соревнованиях WTA 1000 в Катаре

6Б. Калинина вышла в четвертьфинал парного разряда на турнире WTA 1000 в Дохе

Ангелина и Сюй Ифань на двух тай-брейках обыграли тандем София Кенин / Аранча Рус

6В. ВИДЕО. Остапенко не пожала руку Азаренко, что удивило и обидело белоруску

Алена уступила Виктории в 1/8 финала турнира серии WTA 1000 в Дохе

7А. Судакова хотел купить клуб из Европы. Известна сумма, которую предлагали

Украинцем интересовался чемпион Турции

7Б. Тяжелое лето. Жирона готовится к уходу Цыганкова и Довбика

Один из лидеров уже знает, что уходит

8. Гол Роналду принес победу Аль-Наср в матче плей-офф азиатской ЛЧ

14 февраля состоялись 4 первых поединка стадии 1/8 финала



9А. ОФИЦИАЛЬНО. Харатин перешел в клуб Качарабы

В составе «ДАК 1904» будут выступать два украинца

9Б. ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла объявила о подписании французского хавбека

Самба Сиссоко перебрался в полтавскую команду



9В. ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты арендовали двух игроков Шахтера

Булеза и Козик продолжат карьеру во Львове

9Г. ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал французского защитника

Натаниэль Сантини усилил одного из лидеров УПЛ

10. Мбаппе опять морочит голову Пересу. Состоится ли его трансфер в Реал?

Поговаривают, что француз через агентов выдвинул новый ультиматум боссам «бланкос»