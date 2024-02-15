Победы ПСЖ и Лацио, успех Прометея, чемпионство Конотоп, отказ Цуренко
Главные новости за 14 декабря на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 14 февраля.
1А. Лацио шокировал Баварию. Гол Иммобиле принес римлянам минимальную победу
Чиро реализовал пенальти на 69-й минуте
1Б. Баски не выстояли в Париже. ПСЖ обыграл Реал Сосьедад в первом матче
«Красно-синие» сделали шаг к четвертьфиналу Лиги чемпионов
2А. Шахтер провел в Гамбурге открытую тренировку перед матчем с Марселем
Оранжево-черные готовятся к первой игре раунда плей-офф Лиги Европы
2Б. ПУШИЧ: «Шахтер два месяца не играл официальных матчей. Мы голодны к игре»
Наставник «горняков» ответил на вопросы матчем Лиги Европы с «Марселем»
2В. Гаттузо вспомнил про -17°C в Донецке и назвал сильные стороны Шахтера
Наставник «Марселя» провел пресс-конференцию перед матчем с «горняками» в Лиге Европы
3. ЧМ-2024. Триумф братьев Бё в индивидуальной гонке, провал Украины
В топ-30 попал только Антон Дудченко
4. Прометей продолжил победный путь в ЛЭБЛ, обыграв Огре
«Титаны» уверенно обыграли соперника на чужой площадке
5. Камила Конотоп стала абсолютной чемпионкой Европы по тяжелой атлетике
Украинская спортсменка в сумме двоеборья показала результат 230 кг
6А. Что произошло? Цуренко снялась с матча против Осаки на турнире в Дохе
Леся не выйдет на поединок 1/8 финала против Наоми на соревнованиях WTA 1000 в Катаре
6Б. Калинина вышла в четвертьфинал парного разряда на турнире WTA 1000 в Дохе
Ангелина и Сюй Ифань на двух тай-брейках обыграли тандем София Кенин / Аранча Рус
6В. ВИДЕО. Остапенко не пожала руку Азаренко, что удивило и обидело белоруску
Алена уступила Виктории в 1/8 финала турнира серии WTA 1000 в Дохе
7А. Судакова хотел купить клуб из Европы. Известна сумма, которую предлагали
Украинцем интересовался чемпион Турции
7Б. Тяжелое лето. Жирона готовится к уходу Цыганкова и Довбика
Один из лидеров уже знает, что уходит
8. Гол Роналду принес победу Аль-Наср в матче плей-офф азиатской ЛЧ
14 февраля состоялись 4 первых поединка стадии 1/8 финала
9А. ОФИЦИАЛЬНО. Харатин перешел в клуб Качарабы
В составе «ДАК 1904» будут выступать два украинца
9Б. ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла объявила о подписании французского хавбека
Самба Сиссоко перебрался в полтавскую команду
9В. ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты арендовали двух игроков Шахтера
Булеза и Козик продолжат карьеру во Львове
9Г. ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал французского защитника
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10. Мбаппе опять морочит голову Пересу. Состоится ли его трансфер в Реал?
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