Мбаппе опять морочит голову Пересу. Состоится ли его трансфер в Реал?

Какая бы пора года не царила на дворе – зима, весна, лето или осень, – своей актуальности вот уже на протяжении нескольких лет не теряет мыльная опера под названием «Переход Килиана Мбаппе из Пари Сен-Жермен в Реал». Страшно представить, но французскому форварду в минувшем декабре исполнилось уже 25, а ведь для многих Килиан в памяти все еще остается невероятно молодым – очевидно, из-за того, что он очень рано объявился на топ-уровне и продемонстрировал способность соответствовать самым высоким стандартам, которые есть в современном мировом футболе.

Нынешний возраст Мбаппе – это один из факторов, который не совсем вписывается в концептуальную модель формирования состава «Реала». Президент «бланкос» Флорентино Перес вместе со своими советниками в последнее время предпочитают подписывать очень молодых, а порой и вовсе юных, талантов, которые имеют потенциал стать в будущем мировыми звездами. Фактически этот подход является таким себе антагонистом прежнего, который в широкой общественности получил название «Галактикос» – это когда Перес каждый год приобретал для «Реала» одну или две мировые звезды, стремясь выстроить команду, состоящую из признанных гениев.

Впрочем, Мбаппе, несмотря на свои 25, все еще остается своего рода навязчивой идеей для Переса. Президент «Реала» продолжает мечтать о том дне, когда сможет выйти на пресс-конференцию и представить Килиана игроком «бланкос». Для Флорентино, видимо, это будет еще один момент триумфа – ситуации, в которой он покажет себя истинным победителем и человеком, который в очередной раз сумел достичь того, чего хотел, невзирая на все преграды и проблемы на пути.

Поэтому неудивительно, что нынче в европейской прессе, особенно в ее испанском и французском сегментах, опять циркулирует множество слухов о потенциальном летнем трансфере Килиана Мбаппе в «Реал». У форварда в конце июня истекает контракт с «Пари Сен-Жермен», и по его условиям футболист может активировать опцию на продление трудового соглашения еще на один сезон, а может спокойно сменить место работы, перейдя в другой клуб на правах свободного агента.

Последняя опция является едва ли не идеальной ситуацией для «Реала». По такому случаю «бланкос» готовы, если, конечно, верить информации из СМИ, обеспечить Мбаппе подписной бонус в размере 60 миллионов евро, а также гарантировать оклад в размере 15 миллионов евро «чистыми», что несколько больше, нежели у каждого из двух нынешних главных звезд «Реала» Винисиуса Жуниора и Джуда Беллингема. В добавок ко всему Флорентино Перес в переговорах с Мбаппе якобы готов и вовсе пойти на невиданную для себя ранее роскошь – отдать Килиану 60% доходов от реализации его имиджевых прав, хотя обычно мадридский клуб старается забрать себе эти средства в полном объеме.

Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Ключевая проблема для «Реала» и Флорентино Переса заключается в том, что руководство «Пари Сен-Жермен» продолжает отчаянно цепляться за любой шанс хоть на какое-то время продлить пребывание Мбаппе в столице Франции. По последним данным, боссы парижан готовы улучшить контракт Килиана, чтобы тот получал в их клубе по 80 миллионов евро «чистыми» за сезон! Это абсолютно недостижимая цифра, если говорить про зарплатный бюджет «Реала», учитывая еще и солидную налоговую нагрузку, которая существует в Испании.

Также в «Пари Сен-Жермен» продолжают играть с Мбаппе в якобы свободу трудовых отношений. Последнее предложение французского клуба об очередном продлении контракта предусматривает его подписание лишь на два года. Тем самым боссы парижан показывают Килиану, что не планируют загонять форварда в «трудовое рабство», а оставляют ему пространство для маневра и возможность через короткий срок снова более чем свободно распоряжаться своей карьерой.

Сам Мбаппе, очевидно, тоже далеко не против того, чтобы поиграть с катарскими шейхами, но по своим правилам. Ранее форвард и его советники-агенты уже использовали интерес со стороны «Реала» как один из главных козырей в торгах по улучшению личных условий с руководством ПСЖ. Это привело к подписанию нового контракта Килиана с парижанами, на что крайне обиделся Флорентино Перес, который дал понять, что при новых попытках договориться с Мбаппе рассчитывает на заблаговременные и юридически значимые соглашения, а не очередные спекуляции, выставляющие его на посмешище.

Именно сейчас, когда до конца сезона остается еще несколько месяцев, и наступает то «время Ч», когда «Реалу» и Мбаппе пора договариваться. Но французский форвард, по слухам, через агентов выдвинул четкий ультиматум Пересу – он хочет зарабатывать в Мадриде значительно больше, чем сейчас ему предлагают. Ориентировочно речь идет о цифре, которая приближена к сумме окладов Винисиуса Жуниора и Джуда Беллингема. Тем самым Мбаппе хочет, чтобы клуб продемонстрировал всем его статус и положение внутри команды, однако это может оказаться «миной замедленного действия» для «Реала», и Флорентино Перес, очевидно, прекрасно это понимает.

Если сейчас Перес безоговорочно примет условия Мбаппе и каким-то чудесным образом изыщет экономические возможности обеспечить французу требуемый оклад в «Реале», это может самым негативным образом сказаться на остальном коллективе, который Флорентино и топ-менеджмент «бланкос» так бережно и тщательно выстраивали все последние годы. Достаточно вспомнить лето минувшего года, когда из Мадрида в адрес Мбаппе звучали отнюдь не самые лестные эпитеты. И слово «предатель» было, пожалуй, еще наиболее корректным и приемлемым для печати.

И вот сейчас представляем себе ситуацию, когда этому самому «предателю» дают колоссальный, по меркам остальной команды, оклад и делают его изначально выше остальных на несколько этажей. Как думаете: понравится ли подобная идея тем таки Винисиусу Жуниору или Джуду Беллингему, которые в текущем сезоне тащат на себе «Реал» к чемпионству в Ла Лиге? Согласитесь, сомнительный вариант…

Вот и Флорентино Перес, кажется, в очередной раз задумался над тем, что ему все-таки дороже – проект обновленного «Реала», которым президент безгранично гордится и верит, что «бланкос» в таком своем виде будут способны претендовать на все ключевые трофеи в Испании и Европе на протяжении следующих как минимум 5-7 лет, или же реализация одного «пунктика», такой себе кадровой амбиции в виде приглашения Мбаппе. Выбор, конечно, достаточно непростой, однако если все-таки реально класть на чаши весов то и другое, то кажется, весьма очевидный. Разве нет?..