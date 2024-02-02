Стало известно, какую зарплату Реал готов предложить Мбаппе

Мадридский «Реал» готов предложить Килиану Мбаппе зарплату лишь в размере 15 миллионов евро в год. Об этом сообщает испанский ресурс Cadena Cope.

Это примерно такие же деньги, которые сейчас зарабатывают другие лидеры «Реала», Винисиус Жуниор и Джуд Беллингем (10 – 12 миллионов евро в год). При этом мадридский клуб готов отдать Мбаппе 60% его имиджевых прав, хотя обычно забирает их себе в полном объеме.

Также форвард «ПСЖ» может получить бонус за подписание контракта в размере 60 миллионов евро.

Цифры, которые предлагает «Реал», далеки от тех денег, которые Мбаппе зарабатывает в «ПСЖ». По слухам, его зарплата составляет примерно 70 миллионов евро в год. Ранее уже сообщалось о том, что форварду придется пойти на значительные уступки ради перехода в «Реал».