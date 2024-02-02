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  4. Стало известно, какую зарплату Реал готов предложить Мбаппе
Испания
02 февраля 2024, 23:16 |
1245
8

Стало известно, какую зарплату Реал готов предложить Мбаппе

Речь идет о довольно скромной сумме

02 февраля 2024, 23:16 |
1245
8
Стало известно, какую зарплату Реал готов предложить Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Мадридский «Реал» готов предложить Килиану Мбаппе зарплату лишь в размере 15 миллионов евро в год. Об этом сообщает испанский ресурс Cadena Cope.

Это примерно такие же деньги, которые сейчас зарабатывают другие лидеры «Реала», Винисиус Жуниор и Джуд Беллингем (10 – 12 миллионов евро в год). При этом мадридский клуб готов отдать Мбаппе 60% его имиджевых прав, хотя обычно забирает их себе в полном объеме.

Также форвард «ПСЖ» может получить бонус за подписание контракта в размере 60 миллионов евро.

Цифры, которые предлагает «Реал», далеки от тех денег, которые Мбаппе зарабатывает в «ПСЖ». По слухам, его зарплата составляет примерно 70 миллионов евро в год. Ранее уже сообщалось о том, что форварду придется пойти на значительные уступки ради перехода в «Реал».

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Источник Cope
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Комментарии 8
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ulefka
ПСЖ його продлить до 2028 року!+ пообіцяє купити 2 зіркових топа
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+2
Dmytro11q
Якщо є можливість реально виграти один з євротурнірів або усі, то чому б і не скористатися цією можливістю?
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0
andre_lui
Воно то так. Але на клубному рівні так може нічого особливого і не виграти. ПСЖ якийся непевний. Може Енріке щось з ними зможе зробити
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0
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Viktor Tsimakouridze
Навіщо йому той реал. 
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0
GloryUkraine
Цікаво чим все закінчиться.
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0
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