Мбаппе придется пойти на уступки в Реале. Согласится ли француз?

25-летний звездный нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может перейти в мадридский «Реал».

По информации Marca, «Реал» в последние дни провел положительные переговоры с игроком, но для перехода в «королевский клуб» французу придется пойти на уступки.

Несмотря на то, что Мбаппе будет ключевым игроком клуба, ему придется отказаться от тех больших денег, которые он получает в «ПСЖ» ради стабильного экономического будущего клуба, как это сделал в свое время Джуд Беллингем, который сейчас получает меньше, чем предлагали ему клубы АПЛ.

Ранее президент Ла Лиги оценил вероятность перехода Мбаппе в «Реал».