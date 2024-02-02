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  4. Мбаппе придется пойти на уступки в Реале. Согласится ли француз?
Испания
02 февраля 2024, 12:45 | Обновлено 02 февраля 2024, 13:05
813
2

Мбаппе придется пойти на уступки в Реале. Согласится ли француз?

Звездный футболист может перебраться в мадридский гранд

02 февраля 2024, 12:45 | Обновлено 02 февраля 2024, 13:05
813
2
Мбаппе придется пойти на уступки в Реале. Согласится ли француз?
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

25-летний звездный нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может перейти в мадридский «Реал».

По информации Marca, «Реал» в последние дни провел положительные переговоры с игроком, но для перехода в «королевский клуб» французу придется пойти на уступки.

Несмотря на то, что Мбаппе будет ключевым игроком клуба, ему придется отказаться от тех больших денег, которые он получает в «ПСЖ» ради стабильного экономического будущего клуба, как это сделал в свое время Джуд Беллингем, который сейчас получает меньше, чем предлагали ему клубы АПЛ.

Ранее президент Ла Лиги оценил вероятность перехода Мбаппе в «Реал».

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Источник Marca
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Комментарии 2
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Serhii P.
Ні в який "Реал" він переходити не буде, розслабтесь. Він ж не ідіот. В "ПСЖ" він мега-зірка, капітан команди з космічною зарплатою. Навіщо йому йти на пониження зарплати, щоб бути одним з багатьох?
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