Мбаппе придется пойти на уступки в Реале. Согласится ли француз?
Звездный футболист может перебраться в мадридский гранд
25-летний звездный нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может перейти в мадридский «Реал».
По информации Marca, «Реал» в последние дни провел положительные переговоры с игроком, но для перехода в «королевский клуб» французу придется пойти на уступки.
Несмотря на то, что Мбаппе будет ключевым игроком клуба, ему придется отказаться от тех больших денег, которые он получает в «ПСЖ» ради стабильного экономического будущего клуба, как это сделал в свое время Джуд Беллингем, который сейчас получает меньше, чем предлагали ему клубы АПЛ.
Ранее президент Ла Лиги оценил вероятность перехода Мбаппе в «Реал».
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