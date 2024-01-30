Президент Ла Лиги оценил вероятность перехода Мбаппе в Реал

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас оценил вероятность перехода форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский «Реал» ближайшим летом:

«Существует высокая вероятность, что Килиан Мбаппе перейдет в «Реал» – более 50%. Но это личное мнение. Все зависит от «Реала», им решать», – заявил Хавьер Тебас.

Контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» действует до завершения текущего сезона, «Реал» пытается подписать форварда в статусе свободного агента.

Ранее Хавьер Тебас скептически оценил вероятность запуска европейской Суперлиги.