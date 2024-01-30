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Испания
30 января 2024, 14:21 |
450
0

Президент Ла Лиги оценил вероятность перехода Мбаппе в Реал

Контракт форварда с «ПСЖ» истекает летом

30 января 2024, 14:21 |
450
0
Президент Ла Лиги оценил вероятность перехода Мбаппе в Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас оценил вероятность перехода форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский «Реал» ближайшим летом:

«Существует высокая вероятность, что Килиан Мбаппе перейдет в «Реал» – более 50%. Но это личное мнение. Все зависит от «Реала», им решать», – заявил Хавьер Тебас.

Контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» действует до завершения текущего сезона, «Реал» пытается подписать форварда в статусе свободного агента.

Ранее Хавьер Тебас скептически оценил вероятность запуска европейской Суперлиги.

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Килиан Мбаппе ПСЖ Реал Мадрид свободный агент Хавьер Тебас трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1
Источник Фабрицио Романо
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