Президент Ла Лиги оценил вероятность перехода Мбаппе в Реал
Контракт форварда с «ПСЖ» истекает летом
Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас оценил вероятность перехода форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский «Реал» ближайшим летом:
«Существует высокая вероятность, что Килиан Мбаппе перейдет в «Реал» – более 50%. Но это личное мнение. Все зависит от «Реала», им решать», – заявил Хавьер Тебас.
Контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» действует до завершения текущего сезона, «Реал» пытается подписать форварда в статусе свободного агента.
Ранее Хавьер Тебас скептически оценил вероятность запуска европейской Суперлиги.
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