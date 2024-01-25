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  4. Источник: Мбаппе решил перейти в Реал, но просит слишком большую зарплату
Испания
25 января 2024, 10:21 |
1308
7

Источник: Мбаппе решил перейти в Реал, но просит слишком большую зарплату

Флоретино Перес готов платить Килиану всего 35 миллионов в год

25 января 2024, 10:21 |
1308
7
Источник: Мбаппе решил перейти в Реал, но просит слишком большую зарплату
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе принял решение, что с лета 2024 года он хочет играть за мадридский «Реал», сообщает немецкое издание BILD.

По информации источника, 25-летняя суперзвезда мирового футбола в Мадриде хочет зарабатывать 70 миллионов евро за сезон, что примерно равно его зарплате в «ПСЖ» (72 млн евро в год). Но президент королевского клуба Флорентино Перес может предложить футболисту лишь 35 миллионов евро «чистыми».

В этом сезоне 25-летний Килиан Мбаппе провел 26 матчей за «ПСЖ», отметившись 28 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость француза в 180 миллионов евро, а его контракт с парижским клубом действует лишь до завершения кампании 2023/24.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» может предложить Мбаппе новый контракт с зарплатой в 100 миллионов евро за сезон.

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Флорентино Перес Килиан Мбаппе Реал Мадрид ПСЖ трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1 зарплаты
Источник Sport Bild
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Комментарии 7
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Trollface
Нікуди він не перейде. ПСЖ дасть 100 млн зарплати і буде сидіти.
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0
Alex Sem
куди катиться цей світ, якась обезяна яка бьє по м ячу  заробляє більше ніж тисячи самих крутих лікарів, цей світ має бути покареним
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0
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Клоун. Вже у 22-23 роки почав фігньою страдати. Після Мессі і Роналдо ери, він міг повністю все виграти, але Мбаппе вибрав гроші. Так талант профукати...
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0
Standard
Навіщо йому такі гроші, якщо їх фізично неможливо витратити?
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-1
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