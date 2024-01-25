Источник: Мбаппе решил перейти в Реал, но просит слишком большую зарплату

Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе принял решение, что с лета 2024 года он хочет играть за мадридский «Реал», сообщает немецкое издание BILD.

По информации источника, 25-летняя суперзвезда мирового футбола в Мадриде хочет зарабатывать 70 миллионов евро за сезон, что примерно равно его зарплате в «ПСЖ» (72 млн евро в год). Но президент королевского клуба Флорентино Перес может предложить футболисту лишь 35 миллионов евро «чистыми».

В этом сезоне 25-летний Килиан Мбаппе провел 26 матчей за «ПСЖ», отметившись 28 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость француза в 180 миллионов евро, а его контракт с парижским клубом действует лишь до завершения кампании 2023/24.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» может предложить Мбаппе новый контракт с зарплатой в 100 миллионов евро за сезон.