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Европейская Суперлига
21 декабря 2023, 23:43 |
170
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Президент Ла Лиги: «Запуск Суперлиги? Это невозможно»

Хавьер Тебас не верит в проект

21 декабря 2023, 23:43 |
170
0
Президент Ла Лиги: «Запуск Суперлиги? Это невозможно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хавьер Тебас

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас считает, что европейская футбольная Суперлига никогда не будет запущена:

«Держу пари, что мы не увидим Европейскую Суперлигу в будущем. Ее не будет ни в краткосрочной, ни в среднесрочной, ни в долгосрочной перспективе. Юридически это невозможно», – заявил Хавьер Тебас.

Напомним, сегодня Суперлига выиграла дело против УЕФА в Европейском суде. Однако после этого огромное количество крупных европейских клубов публично отказались участвовать в проекте Суперлиги.

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Хавьер Тебас Европейская Суперлига Ла Лига
Источник Football Espana
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