Европейская Суперлига21 декабря 2023, 23:43 |
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Президент Ла Лиги: «Запуск Суперлиги? Это невозможно»
Хавьер Тебас не верит в проект
21 декабря 2023, 23:43 |
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Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас считает, что европейская футбольная Суперлига никогда не будет запущена:
«Держу пари, что мы не увидим Европейскую Суперлигу в будущем. Ее не будет ни в краткосрочной, ни в среднесрочной, ни в долгосрочной перспективе. Юридически это невозможно», – заявил Хавьер Тебас.
Напомним, сегодня Суперлига выиграла дело против УЕФА в Европейском суде. Однако после этого огромное количество крупных европейских клубов публично отказались участвовать в проекте Суперлиги.
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