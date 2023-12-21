Президент Ла Лиги: «Запуск Суперлиги? Это невозможно»

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас считает, что европейская футбольная Суперлига никогда не будет запущена:

«Держу пари, что мы не увидим Европейскую Суперлигу в будущем. Ее не будет ни в краткосрочной, ни в среднесрочной, ни в долгосрочной перспективе. Юридически это невозможно», – заявил Хавьер Тебас.

Напомним, сегодня Суперлига выиграла дело против УЕФА в Европейском суде. Однако после этого огромное количество крупных европейских клубов публично отказались участвовать в проекте Суперлиги.