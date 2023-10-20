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Испания
20 октября 2023, 21:20 |
537
0

Перес не хочет снова выставлять себя дураком в ситуации с трансфером Мбаппе

Президент Реала хочет от Килиана Мбаппе гарантий перехода следующим летом

20 октября 2023, 21:20 |
537
0
Перес не хочет снова выставлять себя дураком в ситуации с трансфером Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Флорентино Перес

Президент испанского «Реала» Флорентино Перес хочет от форварда французского «ПСЖ» Килиана Мбаппе гарантий перехода следующим летом в статусе свободного агента.

Перес не хочет снова выставлять себя дураком, а испанский клуб предупредил, что не намерен вступать ни в какие торги относительно трансфера Мбаппе, и хочет, чтобы все документы были подписаны задолго до конца нынешнего сезона.

В случае, если Мбаппе не определится однозначно с продолжением своей карьеры, «Реал» откажется от попыток привлечь его в команду, с учетом того, что в атаке у испанского клуба есть Винисиус и Родриго, а новичок Джуд Беллингем стал лидером команды.

«ПСЖ» предложил своему форварду новый контракт, но ожидается, что до конца года Мбаппе ответит отказом.

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ПСЖ Реал Мадрид Флорентино Перес Килиан Мбаппе Ла Лига Лига 1 (Франция) трансферы Лиги 1 трансферы Ла Лиги трансферы
Источник Sport.es
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