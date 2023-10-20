Перес не хочет снова выставлять себя дураком в ситуации с трансфером Мбаппе

Президент испанского «Реала» Флорентино Перес хочет от форварда французского «ПСЖ» Килиана Мбаппе гарантий перехода следующим летом в статусе свободного агента.

Перес не хочет снова выставлять себя дураком, а испанский клуб предупредил, что не намерен вступать ни в какие торги относительно трансфера Мбаппе, и хочет, чтобы все документы были подписаны задолго до конца нынешнего сезона.

В случае, если Мбаппе не определится однозначно с продолжением своей карьеры, «Реал» откажется от попыток привлечь его в команду, с учетом того, что в атаке у испанского клуба есть Винисиус и Родриго, а новичок Джуд Беллингем стал лидером команды.

«ПСЖ» предложил своему форварду новый контракт, но ожидается, что до конца года Мбаппе ответит отказом.