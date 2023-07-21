Франция21 июля 2023, 10:40 | Обновлено 21 июля 2023, 11:32
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ПСЖ предложит Мбаппе контракт на 10 лет. Зарплата – невиданная
Парижане думают, как сохранить нападающего
21 июля 2023, 10:40 | Обновлено 21 июля 2023, 11:32
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Парижский «ПСЖ» намерен удержать в своих рядах форварда Килиана Мбаппе.
Сообщается, что руководство парижан хочет предложить 24-летнему уроженцу Парижа контракт на 10 лет. За этот период Мбаппе заработает один миллиард евро. О реакции нападающего на такую возможную инициативу клуба пока ничего неизвестно.
Килиан Мбаппе, как известно, хочет покинуть «ПСЖ». Однако позже нападающий заявил, что отработает до конца свой контракт, который рассчитан до лета 2024 года.
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Комментарии 2
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утка----уефа ограничил 5 лет контракты
если хочет бабла то пусть остаётся, если что то выиграть то надо менять клуб
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