Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПСЖ сделает отчаянное предложение, чтобы удержать Мбаппе. Сколько заплатят?
Франция
09 февраля 2024, 16:06 | Обновлено 09 февраля 2024, 16:07
767
0

ПСЖ сделает отчаянное предложение, чтобы удержать Мбаппе. Сколько заплатят?

Парижане хотят предложить нападающему 80 миллионов евро в год «чистыми»

09 февраля 2024, 16:06 | Обновлено 09 февраля 2024, 16:07
767
0
ПСЖ сделает отчаянное предложение, чтобы удержать Мбаппе. Сколько заплатят?
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

«Пари Сен-Жермен» предложил французскому нападающему Килиану Мбаппе новый контракт с зарплатой в размере 80 миллионов евро за сезон «чистыми», сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, такое соглашение будет рассчитано на 2 года. Малый срок действия контракта обусловлен тем, что «ПСЖ» хочет дать 25-летнему футболисту понять, что его не будут насильно держать в клубе и позволят уйти в «Реал» летом 2026 года.

В этом сезоне Килиан Мбаппе провел 29 матчей за «ПСЖ», отметившись 30 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость француза в 180 миллионов евро, а его контракт с парижским клубом действует лишь до завершения кампании 2023/24.

Ранее стала известна зарплата, которую «Реал» готов предложить французу.

По теме:
Мбаппе не сыграет в ближайшем матче ПСЖ. Известна причина
Мбаппе или Холанд? Лунин рассказал, кого бы из них хотел видеть в Реале
ОФИЦИАЛЬНО. Вулверхэмптон продлил контракт с игроком сборной Португалии
Килиан Мбаппе ПСЖ продление контракта Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу зарплаты финансы
Источник Fichajes.net
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Президент ПСЖ прервал молчание в отношении будущего Мбаппе
Футбол | 08 февраля 2024, 17:13 0
Президент ПСЖ прервал молчание в отношении будущего Мбаппе
Президент ПСЖ прервал молчание в отношении будущего Мбаппе

Нассер Аль-Хелаифи – о перспективах французского нападающего

Экс-вратарь сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера
Футбол | 09 февраля 2024, 11:35 7
Экс-вратарь сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера
Экс-вратарь сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера

Максим Левицкий был участником матча, во время которого подорвали Ахатя Брагина

«УПЛ не рассматриваю». Вьюнник прокомментировал слухи о своем будущем
Футбол | 09.02.2024, 12:53
«УПЛ не рассматриваю». Вьюнник прокомментировал слухи о своем будущем
«УПЛ не рассматриваю». Вьюнник прокомментировал слухи о своем будущем
Украинцы на месте. Заявка Жироны на матч с Реалом в Ла Лиге
Футбол | 09.02.2024, 15:05
Украинцы на месте. Заявка Жироны на матч с Реалом в Ла Лиге
Украинцы на месте. Заявка Жироны на матч с Реалом в Ла Лиге
В футболе появится синяя карточка. За что ее будут давать?
Футбол | 08.02.2024, 18:04
В футболе появится синяя карточка. За что ее будут давать?
В футболе появится синяя карточка. За что ее будут давать?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЛУНИН: Бернабеу скандирует имя парня из города с населением 30 000 человек
ЛУНИН: Бернабеу скандирует имя парня из города с населением 30 000 человек
08.02.2024, 06:12 5
Футбол
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
08.02.2024, 07:45
Футбол
Перес принял важное решение на счет подписания голкипера после слов Лунина
Перес принял важное решение на счет подписания голкипера после слов Лунина
08.02.2024, 17:41
Футбол
Источник: украинский форвард хочет уйти из Шахтера из-за войны в Украине
Источник: украинский форвард хочет уйти из Шахтера из-за войны в Украине
07.02.2024, 21:45 36
Футбол
Жирона нашла Довбику и Цыганкову нового тренера. Куда перейдет Мичел?
Жирона нашла Довбику и Цыганкову нового тренера. Куда перейдет Мичел?
07.02.2024, 16:35
Футбол
Двукратный чемпион мира – о переносе боя Фьюри – Усик: «Я же говорил»
Двукратный чемпион мира – о переносе боя Фьюри – Усик: «Я же говорил»
09.02.2024, 07:20
Бокс
Бывший соперник Усика рассказал, почему Александр побьет Фьюри
Бывший соперник Усика рассказал, почему Александр побьет Фьюри
07.02.2024, 19:24 1
Бокс
ВИДЕО. Лунин публично сообщил, до какого года рассчитан контракт с Реалом
ВИДЕО. Лунин публично сообщил, до какого года рассчитан контракт с Реалом
08.02.2024, 12:01 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем