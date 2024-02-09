ПСЖ сделает отчаянное предложение, чтобы удержать Мбаппе. Сколько заплатят?

«Пари Сен-Жермен» предложил французскому нападающему Килиану Мбаппе новый контракт с зарплатой в размере 80 миллионов евро за сезон «чистыми», сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, такое соглашение будет рассчитано на 2 года. Малый срок действия контракта обусловлен тем, что «ПСЖ» хочет дать 25-летнему футболисту понять, что его не будут насильно держать в клубе и позволят уйти в «Реал» летом 2026 года.

В этом сезоне Килиан Мбаппе провел 29 матчей за «ПСЖ», отметившись 30 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость француза в 180 миллионов евро, а его контракт с парижским клубом действует лишь до завершения кампании 2023/24.

Ранее стала известна зарплата, которую «Реал» готов предложить французу.