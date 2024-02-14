Калинина вышла в четвертьфинал парного разряда на турнире WTA 1000 в Дохе
Ангелина и Сюй Ифань на двух тай-брейках обыграли тандем София Кенин / Аранча Рус
Украинская теннисистка Ангелина Калинина вышла в четвертьфинал парного разряда на хардовом турнире серии WTA 1000 в Дохе (Катар).
В 1/8 финала тысячника украинка и ее напарница Сюй Ифань в двух сетах обыграли тандем София Кенин (США) / Аранча Рус (Нидерланды) за 1 час и 49 минут.
WTA 1000 Доха. Пары. Хард. 1/8 финала
София Кенин (США) / Аранча Рус (Нидерланды) – Ангелина Калинина (Украина) / Сюй Ифань (Китай) – 6:7 (3:7), 6:7 (2:7)
В следующем раунде украинско-китайский дуэт встретится с «нейтральными» теннисистками Екатерина Александрова / Ирина Хромачева.
Ангелина осталась единственной представительницей Украины на кортах Катара. 14 февраля Леся Цуренко снялась с матча 1/8 финала одиночного разряда против Наоми Осаки из-за травмы плеча.
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