Судакова хотел купить клуб из Европы. Известна сумма, которую предлагали

К 21-летнему полузащитнику донецкого «Шахтера» Георгию Судакову зимой проявлял интерес чемпион Турции «Галатасарай».

Сообщается, что генеральный директор «Галатасарая» Эрден Тимур и генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин зимой провели разговор о возможном трансфере. Турки предложили за Судакова 15-18 миллионов евро, но руководство «горняков» не приняло это предложение и переговоры завершились.

В этом сезоне Георгий Судаков провел 18 матчей за «Шахтер», отличившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

Ранее «Шахтер» отказался продавать Судакова «Наполи» за 40 млн евро.