Судакова хотел купить клуб из Европы. Известна сумма, которую предлагали
Украинцем интересовался чемпион Турции
К 21-летнему полузащитнику донецкого «Шахтера» Георгию Судакову зимой проявлял интерес чемпион Турции «Галатасарай».
Сообщается, что генеральный директор «Галатасарая» Эрден Тимур и генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин зимой провели разговор о возможном трансфере. Турки предложили за Судакова 15-18 миллионов евро, но руководство «горняков» не приняло это предложение и переговоры завершились.
В этом сезоне Георгий Судаков провел 18 матчей за «Шахтер», отличившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей.
Ранее «Шахтер» отказался продавать Судакова «Наполи» за 40 млн евро.
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