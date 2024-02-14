ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла объявила о подписании французского хавбека

Клуб УПЛ «Ворскла» объявил о подписании контракта с французским полузащитником Самба Сиссоко. Полтавчане не сообщают о сроках договора, но Sport.ua ранее информировал о контракте на 1,5 года.

24-летний игрок выступал за сборные Франции U-19, U-20 и U-21.

На клубном уровне защищал цвета «Тура», «Реймса», «Кевии». Последней командой был представитель первого дивизиона Бельгии «Серен».

Команда возобновит сезон УПЛ 26 февраля матчем против «Зари».