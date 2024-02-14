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Украина. Премьер лига
14 февраля 2024, 13:28 | Обновлено 14 февраля 2024, 13:30
283
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла объявила о подписании французского хавбека

Самба Сиссоко перебрался в полтавскую команду

14 февраля 2024, 13:28 | Обновлено 14 февраля 2024, 13:30
283
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла объявила о подписании французского хавбека
ФК Ворскла

Клуб УПЛ «Ворскла» объявил о подписании контракта с французским полузащитником Самба Сиссоко. Полтавчане не сообщают о сроках договора, но Sport.ua ранее информировал о контракте на 1,5 года.

24-летний игрок выступал за сборные Франции U-19, U-20 и U-21.

На клубном уровне защищал цвета «Тура», «Реймса», «Кевии». Последней командой был представитель первого дивизиона Бельгии «Серен».

Команда возобновит сезон УПЛ 26 февраля матчем против «Зари».

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Источник ФК Ворскла
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