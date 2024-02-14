ОФИЦИАЛЬНО. Харатин перешел в клуб Качарабы

Словацкий клуб «ДАК 1904 Дунайска Стреда» официально сообщил о подписании украинского полузащитника варшавской «Легии» Игоря Харатина. Условия контракта не сообщаются.

Харатин стал вторым украинским футболистом, который перешел в «ДАК» в феврале. Неделю назад словацкий клуб подписал защитника «Славии» Тараса Качарабу.

Харатин выступал за «Легию» с лета 2021 года, однако в последнее время полностью потерял доверие со стороны тренерского штаба команды и был переведен в дублирующий состав. Трансферная стоимость 29-летнего полузащитника сейчас оценивается в 350 тысяч евро.