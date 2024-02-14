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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Харатин перешел в клуб Качарабы
Польша
14 февраля 2024, 16:28 |
330
1

ОФИЦИАЛЬНО. Харатин перешел в клуб Качарабы

В составе «ДАК 1904» будут выступать два украинца

14 февраля 2024, 16:28 |
330
1
ОФИЦИАЛЬНО. Харатин перешел в клуб Качарабы
ФК ДАК 1904. Игорь Харатин

Словацкий клуб «ДАК 1904 Дунайска Стреда» официально сообщил о подписании украинского полузащитника варшавской «Легии» Игоря Харатина. Условия контракта не сообщаются.

Харатин стал вторым украинским футболистом, который перешел в «ДАК» в феврале. Неделю назад словацкий клуб подписал защитника «Славии» Тараса Качарабу.

Харатин выступал за «Легию» с лета 2021 года, однако в последнее время полностью потерял доверие со стороны тренерского штаба команды и был переведен в дублирующий состав. Трансферная стоимость 29-летнего полузащитника сейчас оценивается в 350 тысяч евро.

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ДАК 1904 Дунайска Стреда Игорь Харатин Легия Варшава трансферы Тарас Качараба
Источник ДАК 1904
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Умник
Думал Казахстанский клуб как Ордабасы, "Качарабы"
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