ОФИЦИАЛЬНО. Харатин перешел в клуб Качарабы
В составе «ДАК 1904» будут выступать два украинца
Словацкий клуб «ДАК 1904 Дунайска Стреда» официально сообщил о подписании украинского полузащитника варшавской «Легии» Игоря Харатина. Условия контракта не сообщаются.
Харатин стал вторым украинским футболистом, который перешел в «ДАК» в феврале. Неделю назад словацкий клуб подписал защитника «Славии» Тараса Качарабу.
Харатин выступал за «Легию» с лета 2021 года, однако в последнее время полностью потерял доверие со стороны тренерского штаба команды и был переведен в дублирующий состав. Трансферная стоимость 29-летнего полузащитника сейчас оценивается в 350 тысяч евро.
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