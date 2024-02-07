ОФИЦИАЛЬНО. Качараба стал игроком словацкого клуба

Украинский защитник пражской «Славии» Тарас Качараба стал футболистом словацкого клуба ДАК 1904 Дунайска Стреда.

29-летний украинец подписал со словаками контракт на два с половиной года.

В этом сезоне Тарас Качараба провел лишь 2 матча (оба по 90 минут) за «Славию», отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тысяч евро.

Тарас является экс-игроком национальной сборной Украины. В его активе 3 матча в сине-желтой футболке.

Ранее Sport.ua сообщал, что Качараба отказал львовским «Карпатам».