ОФИЦИАЛЬНО. Качараба стал игроком словацкого клуба
Тарас перешел из «Славии» в ДАК 1904
Украинский защитник пражской «Славии» Тарас Качараба стал футболистом словацкого клуба ДАК 1904 Дунайска Стреда.
29-летний украинец подписал со словаками контракт на два с половиной года.
В этом сезоне Тарас Качараба провел лишь 2 матча (оба по 90 минут) за «Славию», отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тысяч евро.
Тарас является экс-игроком национальной сборной Украины. В его активе 3 матча в сине-желтой футболке.
Ранее Sport.ua сообщал, что Качараба отказал львовским «Карпатам».
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