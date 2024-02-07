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Украина. Премьер лига
07 февраля 2024, 13:26 | Обновлено 07 февраля 2024, 14:35
655
1

ОФИЦИАЛЬНО. Качараба стал игроком словацкого клуба

Тарас перешел из «Славии» в ДАК 1904

07 февраля 2024, 13:26 | Обновлено 07 февраля 2024, 14:35
655
1
ОФИЦИАЛЬНО. Качараба стал игроком словацкого клуба
ФК ДАК 1904

Украинский защитник пражской «Славии» Тарас Качараба стал футболистом словацкого клуба ДАК 1904 Дунайска Стреда.

29-летний украинец подписал со словаками контракт на два с половиной года.

В этом сезоне Тарас Качараба провел лишь 2 матча (оба по 90 минут) за «Славию», отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тысяч евро.

Тарас является экс-игроком национальной сборной Украины. В его активе 3 матча в сине-желтой футболке.

Ранее Sport.ua сообщал, что Качараба отказал львовским «Карпатам».

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трансферы Тарас Качараба чемпионат Словакии по футболу ДАК 1904 Дунайска Стреда чемпионат Чехии по футболу Славия Прага
Источник ДАК 1904
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Vitaliy Shevchenko
Виходить навіть ДАК може предложити футболісту кращі умови чим ДК? Чи ті ноунейми, якими вони цікавляться кращі? У ДК кожен 10 легіонер не приживається, а сил дивитись на потуги каратиста-Попова, рукоблуда-Сироту чи "спринтера"Дячука немає. Чи тримати на трансфері зятька Біловара потрібно? Перетворив клуб у якесь блядСтВО.
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