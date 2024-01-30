Карпатам отказал: украинец не захотел покидать европейский клуб

Как стало известно Sport.ua, в нынешнее трансферное окно предметный интерес к центральному защитнику пражской «Славии» Тарасу Качарабе проявляли львовские «Карпаты». Однако футболист не изъявил желания ехать в Украину.

По нашей информации, вариант с приглашением Качарабы рассматривали и в «Полесье», но, в отличие от «Карпат», дальше обсуждения его кандидатуры внутри клуба дело не зашло.

Ранее интерес к экс-защитнику дубля «Шахтера», «Говерлы» и «Зирки» проявляло «Динамо».

29-летний уроженец Львовской области в нынешнем сезоне в «Славии» практически не имеет игровой практики: в его активе всего по одному матчу в Кубке Чехии (27 сентября) и чемпионате страны (21 октября).

Контракт Качарабы с чешским клубом рассчитан до 31 декабря этого года. Transfermarkt оценивает бывшего игрока сборной Украины в 800 тысяч евро.

«Карпаты» возглавляют турнирную таблицу группы «Чемпионская» Первой лиги, набрав 45 очков.

Пока во львовском клубе три зимних новичка – полузащитники Вадим Гудзинский, Юрий Тлумак и арендованный у «Металлурга» Дмитрий Иродовский.