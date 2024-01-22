Полузащитник Металлурга отправился в аренду в Карпаты

«Металлург» сообщил на своей странице в Instagram, что полузащитник запорожцев Дмитрий Иродовский продолжит карьеру во львовских «Карпатах».

По условиям арендного соглашения, 20-летний футболист будет выступать во Львове ближайший год – до конца 2024-го.

В нынешнем сезоне Иродовский сыграл 15 матчей в Первой лиге и три поединка во Второй лиге, отметившись двумя забитыми мячами. Добавим, что «Карпаты» лидируют в группе «Чемпионская» Первой лиги, набрав 45 очков, а «Металлург» занимает первое место в Группе «Выбывание» с 25 баллами в активе.