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Украина. Первая лига
22 января 2024, 16:19 |
533
0

Полузащитник Металлурга отправился в аренду в Карпаты

Дмитрий Иродовский будет выступать во Львове ближайший год

22 января 2024, 16:19 |
533
0
Полузащитник Металлурга отправился в аренду в Карпаты
ФК Металлург. Дмитрий Иродовский

«Металлург» сообщил на своей странице в Instagram, что полузащитник запорожцев Дмитрий Иродовский продолжит карьеру во львовских «Карпатах».

По условиям арендного соглашения, 20-летний футболист будет выступать во Львове ближайший год – до конца 2024-го.

В нынешнем сезоне Иродовский сыграл 15 матчей в Первой лиге и три поединка во Второй лиге, отметившись двумя забитыми мячами. Добавим, что «Карпаты» лидируют в группе «Чемпионская» Первой лиги, набрав 45 очков, а «Металлург» занимает первое место в Группе «Выбывание» с 25 баллами в активе.

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Металлург Запорожье Карпаты Львов трансферы аренда игрока Первая лига Украины Вторая лига Украины
Источник ФК Металлург Запорожье
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