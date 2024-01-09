Агент Качарабы подтверил интерес Динамо к игроку

Юрий Данченко, который является агентом защитника Тараса Качарабы, коротко подтвердил информацию о том, что «Динамо» интересуется игроком «Славии».

«Да, интерес есть», – сказал Данченко.

При этом стоит отметить, что 29-летний игрок в нынешнем сезоне провел лишь два матча, поэтому есть сомнения, что киевляне реально на него рассчитывают.

Качараба в Украине выступал в системе «Шахтера», а также играл за «Говерлу» и «Зирку».