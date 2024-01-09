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Украина. Премьер лига
09 января 2024, 17:15 |
529
3

Агент Качарабы подтверил интерес Динамо к игроку

Но есть сомнения, что игрок нужен киевлянам

09 января 2024, 17:15 |
529
3
Агент Качарабы подтверил интерес Динамо к игроку
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Качараба

Юрий Данченко, который является агентом защитника Тараса Качарабы, коротко подтвердил информацию о том, что «Динамо» интересуется игроком «Славии».

«Да, интерес есть», – сказал Данченко.

При этом стоит отметить, что 29-летний игрок в нынешнем сезоне провел лишь два матча, поэтому есть сомнения, что киевляне реально на него рассчитывают.

Качараба в Украине выступал в системе «Шахтера», а также играл за «Говерлу» и «Зирку».

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Источник Трибуна
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Комментарии 3
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Vitaliy_yatsenko
Якщо шукати досвідченого центрбека, який готовий одразу грати в УПЛ і не тікати закордон від повітряних тривог, то можливо цей варіант є доцільним. Все ж у Динамо Попов - самий досвідчений захисник. І саме досвіду в обороні іноді не вистачає для довгої дистанції. Але Качараба у 2023 втратив місце в основі Славії. Майже не грав. Тому тут багато питань.
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Pavel_i_CO
У запасного біженця з лугандонії нові припадки, і цей донбасос починає копіювати чужі акаунти)
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