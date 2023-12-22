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Украина. Первая лига
22 декабря 2023, 10:27 | Обновлено 22 декабря 2023, 10:28
198
0

Карпаты подписали экс-полузащитника Агробизнеса

В свое время хавбек играл за «Карпаты» Дыминского-Смалийчука

22 декабря 2023, 10:27 | Обновлено 22 декабря 2023, 10:28
198
0
Карпаты подписали экс-полузащитника Агробизнеса
ФК Агробизнес. Вадим Гудзинский

Как стало известно Sport.ua, «Карпаты» заключили контракт с центральным полузащитником Вадимом Гудзинским, который тренировался с командой еще с осени, однако не мог быть дозаявлен вне трансферного окна.

22-летний воспитанник львовского футбола нынешний сезон начинал в составе «Агробизнеса», за который сыграл 2 матча в чемпионате Первой лиги и 3 – в Кубке Украины. В сентябре, уже после окончания трансферного периода, Гудзинский покинул клуб из Волочиска в качестве свободного агента.

До полномасштабной войны хавбек поиграл за «Карпаты» U19 и U21, затем защищал цвета львовян во Второй лиге, а перед стартом сезона 2021/2022 перебрался в «Агробизнес». В этой же команде он оказался после того, как та возобновила выступления в Первой лиге после пропуска предыдущего сезона.

«Карпаты» уверенно возглавляют турнирную таблицу Первой лиги, набрав 45 очков из 54 возможных. В первом официальном матче 2024 года львовяне примут «Полтаву» (базовая дата тура – 23 марта).

Ранее стало известно, что у Мирона Маркевича в «Карпатах» появится новый ассистент.

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инсайд Первая лига Украины трансферы Карпаты Львов
Источник Sport.ua
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