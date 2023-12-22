Карпаты подписали экс-полузащитника Агробизнеса

Как стало известно Sport.ua, «Карпаты» заключили контракт с центральным полузащитником Вадимом Гудзинским, который тренировался с командой еще с осени, однако не мог быть дозаявлен вне трансферного окна.

22-летний воспитанник львовского футбола нынешний сезон начинал в составе «Агробизнеса», за который сыграл 2 матча в чемпионате Первой лиги и 3 – в Кубке Украины. В сентябре, уже после окончания трансферного периода, Гудзинский покинул клуб из Волочиска в качестве свободного агента.

До полномасштабной войны хавбек поиграл за «Карпаты» U19 и U21, затем защищал цвета львовян во Второй лиге, а перед стартом сезона 2021/2022 перебрался в «Агробизнес». В этой же команде он оказался после того, как та возобновила выступления в Первой лиге после пропуска предыдущего сезона.

«Карпаты» уверенно возглавляют турнирную таблицу Первой лиги, набрав 45 очков из 54 возможных. В первом официальном матче 2024 года львовяне примут «Полтаву» (базовая дата тура – 23 марта).

Ранее стало известно, что у Мирона Маркевича в «Карпатах» появится новый ассистент.