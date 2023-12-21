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  4. Владимир Езерский покинет Александрию
Украина. Премьер лига
21 декабря 2023, 11:00 |
805
0

Владимир Езерский покинет Александрию

Новым местом работы тренера станут «Карпаты»

21 декабря 2023, 11:00 |
805
0
Владимир Езерский покинет Александрию
УАФ. Владимир Езерский

Как стало известно Sport.ua, помощник главного тренера «Александрии» Руслана Ротаня Владимир Езерский покинет клуб из Кировоградщины. 47-летний специалист находится на финальной стадии расторжения контракта с клубом.

Новым местом работы тренера станут львовские «Карпаты», где Езерский станет помощником Мирона Маркевича. По нашей информации, детали контракта уже согласованы.

Езерский уже работал с Маркевичем в «Днепре», когда команда доходила до финала Лиги Европы.

В «Александрии» Езерский работал с начала 2023 года. Он также является тренером сборной Украины U-17.

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Владимир Езерский Александрия инсайд Карпаты Львов
Источник Sport.ua
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