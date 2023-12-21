Владимир Езерский покинет Александрию
Новым местом работы тренера станут «Карпаты»
Как стало известно Sport.ua, помощник главного тренера «Александрии» Руслана Ротаня Владимир Езерский покинет клуб из Кировоградщины. 47-летний специалист находится на финальной стадии расторжения контракта с клубом.
Новым местом работы тренера станут львовские «Карпаты», где Езерский станет помощником Мирона Маркевича. По нашей информации, детали контракта уже согласованы.
Езерский уже работал с Маркевичем в «Днепре», когда команда доходила до финала Лиги Европы.
В «Александрии» Езерский работал с начала 2023 года. Он также является тренером сборной Украины U-17.
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