Владимир Езерский покинет Александрию

Как стало известно Sport.ua, помощник главного тренера «Александрии» Руслана Ротаня Владимир Езерский покинет клуб из Кировоградщины. 47-летний специалист находится на финальной стадии расторжения контракта с клубом.

Новым местом работы тренера станут львовские «Карпаты», где Езерский станет помощником Мирона Маркевича. По нашей информации, детали контракта уже согласованы.

Езерский уже работал с Маркевичем в «Днепре», когда команда доходила до финала Лиги Европы.

В «Александрии» Езерский работал с начала 2023 года. Он также является тренером сборной Украины U-17.