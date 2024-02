Милану предложили подписать центрбека Шахтера

Итальянскому «Милану» было предложено подписать центрального защитника «Флуминенсе» Марлона, контракт которого по-прежнему принадлежит «Шахтеру», а в Бразилии футболист играет на правах аренды.

Как сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари, решение трансферного вопроса по Марлону видится достаточно сложным, однако может состояться буквально в последние минуты работы зимнего окна, которое в итальянской Серии А закрывается сегодня в полночь.

🚨 #Milan proposto anche il brasiliano #Marlon per la difesa. L’ex Sassuolo è di proprietà dello #Shakhtar e sta giocando con la maglia del #Fluminense. Possibile soluzione last minute anche se difficile per i tempi tecnici necessari