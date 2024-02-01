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  4. Милану предложили подписать центрбека Шахтера
Украина. Премьер лига
01 февраля 2024, 17:22 |
1699
1

Милану предложили подписать центрбека Шахтера

Марлон ранее играл в Серии А, однако в настоящий момент выступает за «Флуминенсе»

01 февраля 2024, 17:22 |
1699
1
Милану предложили подписать центрбека Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Марлон

Итальянскому «Милану» было предложено подписать центрального защитника «Флуминенсе» Марлона, контракт которого по-прежнему принадлежит «Шахтеру», а в Бразилии футболист играет на правах аренды.

Как сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари, решение трансферного вопроса по Марлону видится достаточно сложным, однако может состояться буквально в последние минуты работы зимнего окна, которое в итальянской Серии А закрывается сегодня в полночь.

По информации sportitalia.com, чтобы переход Марлона в «Милан» состоялся потребуется, чтобы «Шахтер» сперва расторг аренду футболиста в «Флуминенсе», а затем на таких же правах до конца сезона отправил центрбека в стан «россонери».

Контракт 28-летнего Марлона с «Шахтером» рассчитан до лета 2026 года. Ранее он уже играл в итальянской Серии А за «Сассуоло» и «Монцу».

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Марлон Милан Шахтер Донецк Флуминенсе трансферы Серии A трансферы трансферы УПЛ
Источник Sportitalia
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FunnyCat_____
пока новость не открыл, думал что сырна  Бондаря предложил лямов за 30
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