Милану предложили подписать центрбека Шахтера

Итальянскому «Милану» было предложено подписать центрального защитника «Флуминенсе» Марлона, контракт которого по-прежнему принадлежит «Шахтеру», а в Бразилии футболист играет на правах аренды.

Как сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари, решение трансферного вопроса по Марлону видится достаточно сложным, однако может состояться буквально в последние минуты работы зимнего окна, которое в итальянской Серии А закрывается сегодня в полночь.

🚨 #Milan proposto anche il brasiliano #Marlon per la difesa. L’ex Sassuolo è di proprietà dello #Shakhtar e sta giocando con la maglia del #Fluminense. Possibile soluzione last minute anche se difficile per i tempi tecnici necessari — Gianluigi Longari (@Glongari) January 31, 2024

По информации sportitalia.com, чтобы переход Марлона в «Милан» состоялся потребуется, чтобы «Шахтер» сперва расторг аренду футболиста в «Флуминенсе», а затем на таких же правах до конца сезона отправил центрбека в стан «россонери».

Контракт 28-летнего Марлона с «Шахтером» рассчитан до лета 2026 года. Ранее он уже играл в итальянской Серии А за «Сассуоло» и «Монцу».