ФОТО. Посольство рф в ЮАР опубликовало расистский пост, затронув Уильямс

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение по делу о допинге российский фигуристки Камилы Валиевой. Рассмотрение дела шло с ноября 2022 года, а суд утвердил дисквалификацию спортсменки на 4 года.

Скандал с Валиевой возник после командного золота фигуристки на Олимпиаде-2022. Еще до турнира Камила сдала положительную допинг-пробу, но не получила должное наказание от россии. В итоге WADA (всемирное антидопинговое агентство) подала апелляцию в CAS. Валиеву лишили всех наград, полученных с декабря 2021 года.

Официальный Twitter-аккаунт посольства россии в Южной Африке (ЮАР) опубликовало расистский пост, затронув легендарную 42-летнюю американскую теннисистку Серену Уильямс, на счету которой 23 титула на турнирах Grand Slam в одиночном разряде и золотая медаль Олимпиады в Лондоне в 2012 году, а также гимнастку Симону Байлз – четырёхкратную олимпийскую чемпионку 2016 года и 21-кратную чемпионку мира.

«Не перепутайте: допинг (фото Валиевой), хлопья (фото американок)», – подписан пост.

В комментариях посольство рф обвинили в расизме, поскольку очень странно, что выбрали именно темнокожых спортсменок. Также один из пользователей дал четкий ответ:

«Это называется «тренажерный зал». Мы можем позволить себе, вы – не очень», – прикрепив соответствующие фото из болот.

На этот пост посольства россии в ЮАР отреагировал и украинский скелетонист Владислав Гераскевич:



«Страна, устроившая самый большой допинговый скандал в истории спорта. Несколько лет назад 15-летнего российского ребенка поймали на употреблении допинга. Олимпиада-2022 превратилась в цирк. Когда их за это наказывают, они обвиняют американских спортсменок. Страна позора и терроризма», – написал украинец у себя в Twitter.

The country that staged the biggest doping scandal in the history of sports.



A few years ago, a 15 yo Russian child was caught using doping.

The 2022 Olympics turned into a circus.



When they are punished for it, they blame American athletes.



A country of shame and terrorism 🤮 https://t.co/NF8ZUADUxp