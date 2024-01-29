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  4. ВИДЕО. Тен Хаг подарил бутылку вина тренеру Ньюпорта, но тот любит пиво
Англия
29 января 2024, 14:13 |
274
0

ВИДЕО. Тен Хаг подарил бутылку вина тренеру Ньюпорта, но тот любит пиво

Наставник «Манчестер Юнайтед» не ожидал такого поворота событий

29 января 2024, 14:13 |
274
0
ВИДЕО. Тен Хаг подарил бутылку вина тренеру Ньюпорта, но тот любит пиво
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подарил наставнику «Ньюпорта» Грэму Кофлэну бутылку вина за 200 фунтов после матча 1/16 финала Кубка Англии.

Отметим, что это вино рекомендовал сэр Алекс Фергюсон.

Любопытно, что Кофлэн признался, что он предпочитает пиво Budweiser. Тен Хаг предположил, что вино может понравится супруге наставника «Ньюпорта».

Кубок Англии. 1/16 финала

«Ньюпорт» – «Манчестер Юнайтед» – 2:4
Голы: Моррис (36), Эванс (47) – Бруну Фернандеш (7), Майну (13), Антони (68), Хойлунд (90+4).

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Манчестер Юнайтед Кубок Англии по футболу Ньюпорт Каунти Эрик тен Хаг
Источник Sport.ua
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