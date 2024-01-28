Первый гол Антони в сезоне вывел Ман Юнайтед в 1/8 финала Кубка Англии

В субботу, 28 января, состоялся матч 1/16 финала Кубка Англии, в котором встречались «Ньюпорт Каунти» и «Манчестер Юнайтед» (2:4).

Игра прошла в Ньюпорте (Уэльс) на стадионе «Родни Парад».

Победный гол забил Антони, который был куплен у «Аякса» за 95 миллионов евро. Это его дебютный гол в составе Красных дьяволов в этом сезоне.

Ранее состоялась жеребьевка 5-го раунда. «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала сразится против победителя пары «Бристоль Сити» – «Ноттингем Форест».

Кубок Англии. 1/16 финала

«Ньюпорт» – «Манчестер Юнайтед» – 2:4

Голы: Моррис (36), Эванс (47) – Бруну Фернандеш (7), Майну (13), Антони (68), Хойлунд (90+4).