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Англия
28 января 2024, 20:27 | Обновлено 28 января 2024, 20:31
226
1

Первый гол Антони в сезоне вывел Ман Юнайтед в 1/8 финала Кубка Англии

Команда Эрика тен Хага провела непростую встречу с клубом из четвертого дивизиона

28 января 2024, 20:27 | Обновлено 28 января 2024, 20:31
226
1
Первый гол Антони в сезоне вывел Ман Юнайтед в 1/8 финала Кубка Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Антони

В субботу, 28 января, состоялся матч 1/16 финала Кубка Англии, в котором встречались «Ньюпорт Каунти» и «Манчестер Юнайтед» (2:4).

Игра прошла в Ньюпорте (Уэльс) на стадионе «Родни Парад».

Победный гол забил Антони, который был куплен у «Аякса» за 95 миллионов евро. Это его дебютный гол в составе Красных дьяволов в этом сезоне.

Ранее состоялась жеребьевка 5-го раунда. «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала сразится против победителя пары «Бристоль Сити» – «Ноттингем Форест».

Кубок Англии. 1/16 финала

«Ньюпорт» – «Манчестер Юнайтед» – 2:4
Голы: Моррис (36), Эванс (47) – Бруну Фернандеш (7), Майну (13), Антони (68), Хойлунд (90+4).

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Манчестер Юнайтед Кубок Англии по футболу Ньюпорт Каунти смотреть онлайн Антони Эрик тен Хаг
Источник Sport.ua
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December 32
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